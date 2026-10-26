مقاومت ایران در دو تهاجم اخیر از رهگذر همبستگی میسر شد

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در پیامی نوشت: همزمان با فرا رسیدن هفته گرامیداشت پدافند غیر عامل فرصت را غنمیت شمرده، نقش و جایگاه این عرصه بسیار مهم را که در سایه رهنمودهای حکیمانه و درایت رهبر شهیدمان بنیان گذاشته شد و با اهتمام تمامی ارکان حاکمیت و حضور پررنگ ملت شریف ایران در میدان های مقاومت، موجب پایداری ستودنی کشور در دو جنگ اخیر گردید و بسیاری از توطئه های دشمنان انقلاب و ایران اسلامی را خنثی نمود، یادآوری می‌نمایم.

وی افزود: مقاومت پیروزمندانه کشور عزیزمان طی دو تهاجم اخیر دشمن، تنها از رهگذر همبستگی و بسیج تمامی بخش‌های نظامی و غیر نظامی، و حضور افتخار آمیز آحاد ملت ایران در میادین مقاومت میسر گشته و با بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود و هماهنگی و همکاری نزدیک نیروهای مسلح و دستگاه سیاست خارجی در مسیر صیانت از استقلال و سربلندی کشور، موفقیت های عظیمی را برای میهن اسلامی به ارمغان آورده است.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: وزارت امور خارجه با عنایت ویژه به شعار هفته گرامیداشت پدافند غیر عامل در سال ۱۴۰۵ تحت عنوان «پدافند مردم محور، ایران پایدار» ضمن تاکید بر نقش اصلی مردم در دفاع از ایران اسلامی، از تمام ظرفیت خود در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، در راستای دفاع سیاسی و حقوقی از کشور و تأمین منافع ملی منطبق با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، استفاده خواهد کرد و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

عراقچی همچنین نوشت: در خاتمه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی بخصوص رهبر شهید انقلاب، فرارسیدن هفته پدافند غیر عامل را به تمامی مسئولان و دست اندرکاران این حوزه، تبریک عرض نموده و موفقیت آنان در خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران در این شرایط خطیر را از حق تعالی مسألت می نمایم.