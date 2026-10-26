نماینده پارلمان لبنان: فشار آمریکا برای لغو قانون تحریم اسرائیل، فراتر از قیمومیت است

یک نماینده عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، مداخله‌ سیاسی آمریکا در امور داخلی از جمله فشار بر نمایندگان پارلمان لبنان برای لغو قانون تحریم رژیم اسرائیل را فراتر از قیمومیت دانست و گفت: امیدواریم مقامات لبنانی خطرات تسلیم دربرابر خواسته‌های واشنگتن را درک کنند.

جوان آنلاین: «حسین الحاج حسن» عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان گفت: برخی می‌گویند که حزب‌الله تنش‌ها را افزایش داده و هشدارهایی داده است اما واقعیت این است که اسرائیل و آمریکا تنش‌ها را افزایش داده و مرتکب اقدامات تجاوزکارانه شده‌اند و دولت لبنان نیز همراهی می‌کند. این حزب‌الله نیست که در لبنان تنش ایجاد می‌کند بلکه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستند که تنش ایجاد می‌کنند و دولت با پیروی از آنها به این تنش دامن می‌زند.

الحاج حسن تاکید کرد: حزب‌الله خواهان ثبات لبنان است؛ ما می‌خواهیم لبنان از بحران‌ها خارج شود اما سرافراز، مستقل و آزاد نه مطیع، فرمانبردار یا تحت قیمومیت خارجی.

او اقدامات سفارت آمریکا در لبنان را نوعی قیمومیت و سیطره بر تصمیم‌گیری سیاسی در لبنان دانست و گفت: وقتی از قیمومیت صحبت می‌کنیم، این مساله با سفیر آمریکا که می‌خواهد خودش قوانین را اصلاح کند، به اوج خود رسیده است.

وی با اشاره به دخالت‌های گسترده سفیر آمریکا در امور داخلی لبنان بیان کرد: او نمایندگان مجلس را جمع می‌کند و از آنها می‌خواهد قانون تحریم اسرائیل را لغو کنند. آیا این قیمومیت نیست؟ البته این فراتر از قیمومیت است؛ این اشغال و سیطره بر تصمیم‌گیری سیاسی است.

الحاج حسن تاکید کرد: وقتی مقامات آمریکایی، چه وزیر امور خارجه، چه سفیر آمریکا، و چه از طریق بیانیه‌ها و اظهارات سناتورهای آمریکایی، در پرونده کامیون حامل مواد منفجره در «ضهر البیدر» یا در پرونده شکایت علیه سفیر لبنان در واشنگتن دخالت می‌کنند و به قوه قضائیه القا می‌کنند که چه چیزی قابل قبول و چه چیزی غیرقابل قبول است، این چیست؟ این دخالت در قوه قضائیه است. تا آنجا که ما می‌دانیم، قوه قضائیه در لبنان مستقل از قدرت سیاسی است و به‌زودی مطیع سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا در راستای تحقق منافع اسرائیل خواهد شد.

این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تصریح کرد: مواضع حزب‌الله از اصول حاکمیت، آزادی، استقلال و کرامت لبنان و همچنین حفظ منافع کشور سرچشمه می‌گیرد.

او این را با رویکرد آمریکایی اعمال فشار، صدور بیانیه‌ها و طرح خواسته‌هایی بر اساس منافع اسرائیل مقایسه و بیان کرد: وقتی آنها از منافع آمریکا در منطقه صحبت می‌کنند، در واقع منافع اسرائیل است.

الحاج حسن اعلام کرد که حزب‌الله بیانیه‌هایی صادر کرده و مقامات را از خطرات جدی تسلیم شدن در برابر فشارها و القاهای آمریکا، چه برای وضعیت لبنان، چه برای ثبات و انسجام ملی و چه برای قدرت لبنان، آگاه کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم که مقامات (دولت لبنان) این خطرات ناشی از هرگونه تسلیم شدن در برابر خواسته‌های تحمیلی آمریکا را درک کنند.

این اظهارات در حالی است که بتازگی برخی محافل و لابی‌های سیاسی خواستار اعمال فشار واشنگتن بر بیروت به منظور لغو قانون تحریم اسرائیل مصوب سال ۱۹۵۵ شده‌ و ادعا کرده‌اند که این قانون به مانعی در مسیر دیپلماسی تبدیل شده است. قانون یاد شده هرگونه تماس و تعامل مستقیم و غیرمستقیم با افراد و نهادهای رژیم صهیونیستی را ممنوع می‌کند.

در سایه فشار آمریکا برای لغو قانون تحریم اسرائیل مصوب سال ۱۹۵۵ و تلاش‌های برخی اعضای پارلمان در این ارتباط، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان هفته گذشته تاکید کرد که لغو این قانون در پارلمان تصویب نخواهد شد.

پیش از این، «حسین جشی» نماینده پارلمان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، با تاکید بر اینکه سلاح موجود در لبنان هیچ ارتباطی با دشمن ندارد، تصریح کرد: برقراری تماس مستقیم با دشمن صهیونیستی نقض صریح قانون سال ۱۹۵۵ لبنان است که هرگونه ارتباط با دشمن را جرم‌انگاری می‌کند.