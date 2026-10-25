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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

بازداشت ۱۲۸ نفر و مجروح شدن ۱۵ مأمور پلیس در ناآرامی‌های خیابانی بارسلونا

بارسلونا در پی ناآرامی‌های دیشب (شنبه شب) در شهر بارسلون اسپانیا، ۱۲۸ جوان از جمله ۷۲ فرد زیر سن قانونی بازداشت و ۱۵ مأمور پلیس زخمی شدند که جراحات چهار نفر از آنان شدید گزارش شده است.

جوان آنلاین: بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی پلیس منطقه‌ای کاتالونیا موسوم به موسوس دِ اسکوادرا (Mossos d’Esquadra)، این ناآرامی‌ها پس از انتشار فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تیک‌تاک، شکل گرفت و صدها جوان را در میدان کاتالونیا در بارسلون گرد هم آورد. بیشتر شرکت‌کنندگان لباس سیاه بر تن داشتند.

این تجمع بدون اطلاع‌رسانی قبلی برگزار شد و از نظر شکل برگزاری به فراخوان‌های مشابه برای اعتراض در شهرهای دیگر اروپا، به‌ویژه فرانسه، شباهت داشت؛ اعتراض‌هایی که برخی از آنها نیز به درگیری‌ها و حوادث خشونت‌آمیز منجر شده بودند.

خرابکاری در ۲۳ واحد تجاری و وقوع ۳۳ آتش‌سوزی

پلیس منطقه‌ای کاتالونیا روز یکشنبه اعلام کرد که در جریان این حوادث، ۱۲۸ نفر شامل ۱۲۲ مرد و ۶ زن بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، ۵۶ درصد بازداشت‌شدگان، معادل ۷۲ نفر، زیر سن قانونی هستند و دو نفر از آنان نیز پیش‌تر سابقه برهم زدن نظم عمومی در معابر را داشته‌اند.

در جریان این ناآرامی‌ها، ۱۵ مأمور پلیس شامل ۱۴ مأمور پلیس منطقه‌ای کاتالونیا و یک مأمور پلیس شهری مجروح شدند که چهار نفر از آنان به دلیل شدت جراحات، مرخصی استعلاجی گرفته‌اند.

در این ناآرامی‌ها به ۲۳ واحد تجاری خسارت وارد شد و ۳۳ مورد آتش‌سوزی به راه افتاد که مهار آنها به مداخله نیروهای آتش‌نشانی نیاز داشت.

پلیس کاتالونیا همچنین اعلام کرد که در پی ضبط سلاح‌های سرد، اسپری‌ها، کلاه‌های نقاب‌دار، مواد آتش‌بازی و سنگ، در مجموع ۶۳ صورت‌جلسه تخلف اداری تنظیم کرده است.

رئیس پلیس کاتالونیا: خشونت‌ها بی‌دلیل بود

سیلویا کاتا، رئیس پلیس منطقه‌ای کاتالونیا، روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری «۳کات‌اینفو» گفت که نیروهای پلیس چند روز پیش از برگزاری تجمع، فراخوان آن را در شبکه‌های اجتماعی زیر نظر داشتند؛ با این حال، از«شدت خشونت بی‌دلیل» به‌کاررفته از سوی تجمع‌کنندگان، به‌ویژه علیه مأموران پلیس، غافلگیر شدند.

کاتا افزود فراخوانی برای برگزاری تجمعی مشابه در مادرید نیز منتشر شده بود، اما آن تجمع با مشارکت کمتر و حوادث محدودتری برگزار شد.

به گفته رئیس پلیس منطقه‌ای کاتالونیا، معترضان افرادی «کاملاً فاقد سازمان‌دهی» بودند که در پی فراخوان منتشرشده در تیک‌تاک به میدان کاتالونیا آمدند و پس از حضور در محل، به گروه‌های چهار تا ۶ نفره تقسیم شدند. این گروه‌ها بدون طرح مطالبه‌ای مشخص، دست به اقدامات آشوبگرانه زدند.

کاتا توضیح داد که اطلاع از فراخوان به نیروهای پلیس امکان داد از ساعت ۱۶ روز شنبه در میدان مستقر شوند و شناسایی جوانان را آغاز کنند؛ جوانانی که به گفته وی، از حوادثی که در فرانسه رخ می‌دهد، الگوبرداری می‌کنند.

کاتا در تشریح ماهیت این حوادث تأکید کرد: پشت این خشونت هیچ چیز دیگری وجود ندارد؛ این خشونتی بی‌دلیل است.

ارجاع پرونده بازداشت‌شدگان به مراجع قضایی

پلیس منطقه‌ای کاتالونیا امروز (یکشنبه) روند شناسایی تمامی بازداشت‌شدگان را ادامه داد تا پرونده آنان با توجه به سنشان به دادگاه ذی‌صلاح یا دادستانی ویژه رسیدگی به جرائم افراد زیر سن قانونی ارجاع شود.

به گزارش پلیس کاتالونیا، مأموران در جریان ناآرامی‌ها و با توجه به شدت حملات و ضرورت بازگرداندن اوضاع به حالت عادی، به‌صورت گزینشی از پرتابگرهای گلوله‌های فومی استفاده کردند.

افه در گزارش خود آورد: اقدامات خشونت‌آمیز تجمع‌کنندگان تا ساعت ۲۲ شنبه شب ادامه داشت و در آن زمان، آتش‌سوزی‌هایی که همچنان در خیابان‌ها شعله‌ور بودند، مهار و خاموش‌شده اعلام شدند.

پلیس کاتالونیا علاوه بر اعزام نیروهای ضدشورش، چندین گروه آتش‌نشانی را برای مهار حریق به کار گرفت و با استقرار آرایش حفاظتی در محل‌های مختلف، تلاش کرد زمینه مداخله ایمن نیروهای امدادی و انتظامی را فراهم کند.

برچسب ها: بارسلونا ، بازداشت ، اروپا
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