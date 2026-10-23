اعلام برنامه اعزام‌های تیم‌های ملی هاکی روی یخ ایران از سوی اویس حسن زاده نائب رئیس و مدیر تیم های ملی انجمن هاکی روی یخ ایران در حاشیه اختتامیه لیگ پسران زیر 20 سال: امسال توانستیم باوجود تمام سختی‌های پیش رو یک سرمربی سطح بالای روس را جذب کنیم/ مربی روس 5 ماه در ایران خواهند بود و با تمام تمی‌های ملی و استعدادهای برتر هاکی روی یخ ایران تمرین می‌کنند و به عنوان مشاور در کنار سایر مربیان حضور خواهند داشت/ جزو معدود کشورهایی در دنیا هستیم که موفق به کسب جواز حضور در 5 جام جهانی را بگیریم / تیم ملی بزرگسالان هاکی روی یخ آقایان ایران امسال در جام جهانی مالزی به میدان می‌رود/ تیم ملی هاکی روی یخ بزرگسالان بانوان در جام‌جهانی بلغارستان شرکت می‌کنند/ تیم ملی دختران زیر 18 سال در جام جهانی بلغارستان، تیم زیر 18 سال پسران در جام‌جهانی آفریقای جنوبی و تیم زیر 20 سال آقایان در جام جهانی گرجستان به میدان می‌روند.