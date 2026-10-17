کد خبر: 1385360
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
اقتصاد » اخبار کلی

اختصاص ۵ همت برای رفع تنش آبی روستایی و عشایری

3 معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از تخصیص نقدی ۵ همت اعتبار برای اجرای طرح‌های رفع تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری کشور خبر داد و گفت: پیگیری تأمین و تخصیص سایر منابع پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور با جدیت ادامه دارد.

جوان آنلاین: محمد فیضی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در چارچوب این تفاهم‌نامه، مجموعاً ۲۵ همت اعتبار برای رفع تنش آبی پیش‌بینی شده است که از این میزان، ۱۰ همت به تصویب هیئت وزیران رسیده و به‌صورت استانی ابلاغ شده بود. در پی پیگیری‌های مستمر معاونت و با توجه به ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی، تاکنون ۵ همت از این اعتبار، معادل ۵۰ درصد اعتبار مصوب، به صورت نقدی تخصیص یافته است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: از اعتبار تخصیص‌یافته، ۴ همت به رفع تنش آبی روستایی و یک همت به رفع تنش آبی عشایری اختصاص دارد. این منابع در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و از محل ردیف متفرقه مربوط به اعتبارات مدیریت بحران موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور، بر اساس شاخص‌های تنش آبی استان‌ها تعیین شده و برای انجام مراحل اجرایی به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده است.

معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها برای تأمین کامل منابع مصوب تصریح کرد: تخصیص ۵ همت باقی‌مانده از اعتبار ۱۰ همتی مصوب هیئت وزیران نیز با جدیت دنبال می‌شود تا امکان بهره‌مندی کامل از منابع این مرحله فراهم شود.

فیضی ادامه داد: علاوه بر این، برای ۱۵ همت باقی مانده از مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده در تفاهم نامه، کارسازی‌های لازم با مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم انجام شده و موضوع برای طی مراحل تصویب در هیئت وزیران به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شده است. هدف ما این است که این منابع نیز پس از طی مراحل قانونی، در مسیر تصویب، ابلاغ و تخصیص قرار گیرد و زمینه تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز در مناطق هدف فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی رفع تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری، اظهار کرد: دسترسی پایدار به آب، صرفاً یک موضوع زیرساختی نیست؛ بلکه با سلامت عمومی، امنیت معیشتی خانوارها، استمرار فعالیت‌های کشاورزی و دامداری، پایداری سکونتگاه‌های روستایی و جلوگیری از تشدید مهاجرت ارتباط مستقیم دارد. از این رو، تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی و تأمین به‌موقع منابع مالی آنها، از ضرورت‌های اساسی توسعه روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و عشایر محسوب می‌شود.

معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: مطابق مفاد تفاهم‌نامه منعقد شده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات و ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها از حیث عملکرد فیزیکی و مالی، از جمله تکالیف و اختیارات معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور است. بر همین اساس، معاونت با همکاری و هماهنگی حوزه امور زیربنایی و معاونت برنامه و بودجه، روند اجرای پروژه‌ها، نحوه هزینه کرد اعتبارات و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده را به صورت مستمر پایش خواهد کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، فیضی خاطرنشان کرد: دریافت، بررسی و ارزیابی گزارش‌های فصلی پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌ها، مبنای سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شناسایی موانع و پیگیری اقدامات اصلاحی خواهد بود. رویکرد معاونت این است که تخصیص منابع با نظارت مؤثر بر نحوه مصرف آنها و ارزیابی نتایج اجرایی همراه باشد تا ضمن اطمینان از اجرای صحیح تعهدات، اعتبارات اختصاص‌یافته به نتایج ملموس در تأمین آب پایدار و رفع تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری منجر شود.

برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، تنش آبی ، مناطق محروم و روستایی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

خشایارستیزی روبی کوچولو

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

کانتینر پَر!

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار