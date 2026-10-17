کد خبر: 1385315
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
ورزش » ساير
پرونده قهرمانی امید‌ها بسته شد

دنبال دفاع از عنوان قهرمانی در قزاقستان هستیم

شمیم رضوان

قهرمانی امید‌های کشتی فرنگی ایران در خاک امریکا به خانواده شهدای میناب تقدیم شد. 
حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران بعد از دفاع از عنوان قهرمانی در لاس‌وگاس، کاپ قهرمانی را که حاصل درخشش امید‌های کشتی ایران بود به خانواده شهدای میناب تقدیم کرد: «با هماهنگی فدراسیون کشتی، این کاپ قهرمانی ارزشمند را به خانواده معزز شهدای میناب تقدیم می‌کنیم. به عنوان یک معلم و یک پدر، ارادت ویژه‌ای به این عزیزان دارم، به‌خصوص که فدراسیون کشتی و شخص آقای دبیر اقدام بزرگی انجام داده و مجموعه‌ای کم‌نظیر در کشور و قاره آسیا را به نام «دهکده ورزشی شهدای میناب» نام‌گذاری کرده‌اند که تمثال یا د این شهدا در جای‌جای آن به چشم می‌خورد. امیدوارم این افتخارآفرینی تسلای خاطری برای پدران و مادران شریف و صبور ایران اسلامی باشد که فرزندانشان مظلومانه به فیض شهادت رسیدند.»
امید‌های فرنگی ایران در حالی با کسب عنوان قهرمانی خاک امریکا را ترک کردند که به گفته رنگرز، کیفیت این مسابقات بسیار بالا بود، اما این مسئله نتوانست مانع از درخشش زیر ۲۳‌ساله‌های ایران شود: «کیفیت و کمیت این رقابت‌ها فوق‌العاده سنگین و بی‌نظیر بود، اما با تصمیم کادر فنی و حمایت قاطع فدراسیون، تصمیم گرفتیم به مهره‌های شاخص و عنوان‌داری، چون پیام احمدی، علی احمدی‌وفا، سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، علیرضا عبدولی و فردین هدایتی استراحت داده و به جوانان مستعد میدان دهیم. خوشبختانه این جوانان نیز با تمام وجود روی تشک جنگیدند و خوش درخشیدند.»
رنگرز همچنین بر این باور است که اهورا بویری تنها به دلیل یک اشتباه تاکتیکی در دو، سه ثانیه پایانی و بدشانسی مغلوب شد. احمدرضا محسن‌نژاد هم نخستین حضور جدی خود در وزن ۷۲ کیلوگرم را تجربه کرد و آرمین شمسی‌پور هم اگر با مصدومیت ناگهانی مواجه نشده بود، حتماً روی سکو می‌رفت. برای سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، اما پرونده قهرمانی امید‌ها در همان لاس‌وگاس بسته شد و حالا تنها چیزی که برای او اهمیت دارد موفقیت بزرگسالان در قزاقستان است: «این قهرمانی بزرگ را به مردم شریف ایران تبریک می‌گویم، اما پرونده این مسابقات برای ما بسته شد. هم‌اکنون اردوی تیم ملی بزرگسالان در حال برگزاری است و تمام تمرکز کادر فنی به مسابقات جهانی آستانه قزاقستان معطوف شده است. در آن رقابت‌ها نیز مدافع عنوان قهرمانی جهان هستیم و همه تلاشمان را خواهیم کرد تا با تکرار این افتخار، کاپ زرین قهرمانی جهان را بار دیگر به پیشگاه ملت بزرگ و قهرمان ایران‌زمین تقدیم کنیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کشتی فرنگی ، امریکا ، میناب
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