کوثری: سخنان بی پایه ترامپ به دنیا ثابت شده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سخنان رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان را بی پایه و اساس خواند و گفت: ترامپ قطعاً هیچ غلطی نمی‌تواند انجام دهد و اگر می‌توانست علیه ایران کاری کند، در همان جنگ ۴۰ روزه انجام می‌داد.

جوان آنلاین: اسماعیل کوثری امروز شنبه (۲۵ مهرماه) در حاشیه مراسم نخستین سالگرد درگذشت سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس و فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج که در مسجد نور برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره سخنان ترامپ علیه کشورمان گفت: ترامپ در این مدت جنگ‌های تحمیلی علیه کشورمان به دنیا ثابت کرده است که حرف‌های بی پایه و اساس زیاد می‌زند و نباید به این سخنان استناد کرد.

به گزارش ایرنا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ترامپ در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، آنچنان سیلی از ملت ایران خورد که در این زمان نمی‌داند چه کاری انجام دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ترامپ قطعاً هیچ غلطی نمی‌تواند انجام دهد و اگر می‌توانست علیه ایران کاری کند، در همان جنگ ۴۰ روزه انجام می‌داد ولی در این مسیر ناکام ماند.

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار علیرضا افشار رئیس ستاد مرکزی سپاه در دوران دفاع مقدس و فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج عصر امروز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن اجتماعات مسجد نور برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی رضایی نماینده ولی‌فقیه در سازمان بسیج، سردار رسول سنایی‌راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، سردار حسین اشتری مشاور رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح، سردار رمضان شریف و جمعی از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری حضور داشتند.