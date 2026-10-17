جوان آنلاین: روزنامه تایمز اسرائیل امروز شنبه به نقل از یک شطرنج‌باز نوشت که نام آن دسته اسرائیلی‌ها که برای مسابقات قهرمانی شطرنج آماتور جهان در ماه آینده میلادی در مالزی ثبت‌نام کرده بودند در فهرست نهایی شرکت‌کنندگان دیده نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، این رسانه به نقل از لیور آیزنبرگ، بازیکن شطرنج عنوان کرد که با وجود ثبت‌نام با استفاده از گذرنامه خارجی، از حضور در مسابقاتی که از ۴ تا ۱۳ نوامبر (۱۳ تا ۲۲ آبان) در «کلانگ» مالزی برگزار می‌شود، کنار گذاشته شده است.

آیزنبرگ گفت: مقامات مالزی به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند به اسرائیلی‌ها اجازه دهند در یک مسابقه قهرمانی جهان، نماینده اسرائیل باشند. از نظر آنها، اسرائیل اصلا وجود خارجی ندارد.

مالزی که هیچ‌گونه روابط دیپلماتیکی با رژیم صهیونیستی ندارد، در ماه‌های اخیر همچنین اخراج شهروندان دارای تابعیت دوگانه را که گذرنامه اسرائیلی نیز دارند، آغاز کرده است.

در پی جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در غزه و نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها، درخواست‌های جهانی برای تحریم این رژیم در عرصه‌های ورزشی و هنری افزایش یافته است.

ماه گذشته، برگزارکنندگان مسابقه‌ای در ایرلند شمالی، ورزشکاران اسرائیلی را به دلیل نگرانی‌هایی پیرامون «تلاش برای القای وضعیتی عادی در صحنه ورزش بین‌المللی، آن هم در حالی که فلسطینیان همچنان رنج می‌برند»، از شرکت در این رقابت‌ها منع کردند.