کد خبر: 1385053
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰
سیاست » اخبار کلی
سفیر ایران در سازمان ملل:

ایران همچنان به حفظ ایمنی و امنیت کشتیرانی متعهد است

س سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ایران همچنان به حفظ ایمنی و امنیت کشتیرانی متعهد است و صرفا براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد،حق ذاتی خود برای دفاع از منافع حیاتی‌اش را اعمال کرده است.

جوان آنلاین: غلامحسین درزی، سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل متحد عصر جمعه به وقت نیویورک در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه و فلسطین گفت: رژیم اسرائیل بارها نشان داده است که هیچ احترامی برای حقوق بین‌الملل و اصول منشور سازمان ملل متحد قائل نیست.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت فلسطین همچنان وخیم است، افزود: علیرغم آتش‌بس اعلام‌شده، رژیم نسل‌کش اسرائیل با مصونیت از مجازات به تجاوز و نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد، در حالیکه غزه همچنان ویران و در معرض حملات نظامی مداوم است و مردم فلسطین رنج عظیمی را تحمل می‌کنند.

درزی تصریح کرد: هم‌زمان، این رژیم اشغالگر در کرانه باختریِ اشغالی به گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، تشدید خشونت و اقدامات تروریستی شهرک‌نشینان و اجرای اقدامات غیرقانونی با هدف الحاق سرزمین‌های فلسطینی و محروم کردن فلسطینیان از زمین‌هایشان ادامه می‌دهد.

سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل متحد بر «ضرورت پایان دائمی تجاوز، رفع محاصره غزه، برقراری آتش بس دائمی، خروج بی قید و شرط و کامل نیروهای اشغالگر صهیونیستی از غزه و ارسال فوری و مستمر کمک های بشردوستانه و کارکنان امدادی» تاکید کرد.

درزی افزود: هیچ‌گونه ترتیباتی درباره غزه مشروعیت ندارد، اگر حقوق فلسطینیان را تابع ملاحظات امنیتیِ تحمیل‌شده از خارج قرار دهد. هرگونه ترتیبات یا چارچوب درباره آینده غزه، باید حقوق ذاتی فلسطینیان، استقلال و حق تعیین سرنوشت آنان را به‌طور کامل محترم بشمارد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: مردم فلسطین باید بتوانند حق مشروع خود برای تعیین سرنوشت خود را اعمال کنند و یک کشور مستقل، دارای حاکمیت و پایدار فلسطین را با پایتختی قدس شریف و عضویت کامل در سازمان ملل متحد تاسیس کنند.

سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل در عین حال گفت: تا زمانی که اشغال، گسترش شهرک‌سازی، آوارگی اجباری و نقض حقوق فلسطینیان ادامه دارد، هیچ راه حل پایداری وجود ندارد.

درزی افزود: رژیم اسرائیل باید به تجاوز و نقض حقوق خود در سراسر منطقه پایان دهد. اسرائیل باید نقض روزانه حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را متوقف کند، به طور کامل از خاک لبنان عقب‌نشینی کند و به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت پایبند باشد.

وی تاکید کرد: رژیم اسرائیل همچنین باید به تهاجمات و تجاوز نظامی خود به خاک سوریه پایان دهد، از جولان اشغالی سوریه و سایر مناطق اشغالی عقب‌نشینی کند و به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.

سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل گفت: پاسخگویی در قبال نقض جدی قوانین بین‌المللی، به ویژه قوانین بشردوستانه بین‌المللی، ضروری و الزامی قانونی است. در طول سه سال گذشته، رژیم اسرائیل مرتکب جنایات بین‌المللی بزرگی علیه مردم فلسطین، لبنان، سوریه و کشور من، از جمله نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جرم تجاوز شده است.

درزی تصریح کرد: ایالات متحده و رژیم اسرائیل با هم دو جنگ تجاوزکارانه ناموجه و بی‌اساس علیه ایران به راه انداخته‌اند که نقض آشکار منشور سازمان ملل و اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل است. آنها با هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی، از تمام خطوط قرمز عبور کرده و مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.

نماینده ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد: متجاوزان، به همراه تمام کسانی که جنایات و اقدامات تجاوزکارانه فجیع آنها را ممکن، حمایت یا تسهیل می‌کنند، باید طبق قوانین بین‌المللی کاملا پاسخگو باشند.

سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل همچنین گفت: شورای امنیت باید قاطعانه برای رسیدگی به علل ریشه‌ای این فاجعه اقدام کند، به مصونیت از مجازات پایان دهد، اسرائیل را مجبور به رعایت کامل تعهدات خود طبق قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل کند و به بی‌عدالتی‌های چندین دهه‌ای تحمیل شده بر مردم فلسطین پایان دهد. محکومیت گزینشی و شروطی که انگیزه‌های سیاسی دارند، هرگز نباید جایگزین اجرای مستمر، بی‌طرفانه و بدون ابهام و قاطع قوانین بین‌المللی شود.

درزی با رد «اتهامات بی‌اساس و با انگیزه‌های سیاسی» علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: این اتهامات عامدانه واقعیت‌ها را تحریف می‌کنند، ریشه‌های اصلی وضعیت کنونی را نادیده می‌گیرند و می‌کوشند جایگاه متجاوز و قربانی را وارونه جلوه دهند.

وی تاکید کرد: همان‌طور که بارها گفته‌ایم، وضعیت کنونی در تنگه هرمز و خلیج فارس، پیامد مستقیم جنگ تجاوزکارانه‌ای است که ایالات متحده و رژیم اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز کردند. این وضعیت همچنین نتیجه اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه بعدی آمریکا، از جمله محاصره دریایی، است.

درزی با بیان اینکه پیش از آن تاریخ، تنگه هرمز باز بود و تردد دریایی به‌طور عادی جریان داشت، گفت: کسانی که در قبال این تجاوز آشکار سکوت می‌کنند و در عین حال با شتاب به دنبال متهم کردن یا مقصر دانستن ایران هستند، استانداردهای دوگانه و رفتار ریاکارانه خود را آشکار می‌سازند؛ رفتاری که اعتبار این شورا را تضعیف می‌کند.

سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ایران همچنان به حفظ ایمنی و امنیت کشتیرانی متعهد است. ایران قربانی یک اقدام تجاوزکارانه آشکار است و صرفا بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی و همچنین حفاظت از مردم و منافع حیاتی‌اش را اعمال کرده است.

وی افزود: هرگونه ادعایی خلاف این واقعیت، کاملا بی‌اساس و فاقد وجاهت است. موضع ما کاملا روشن است: تنها راهکار عملی برای بازگرداندن وضعیت عادی و ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز، پایان فوری و دائمی تجاوزات ایالات متحده، ارائه تضمین‌های معتبر مبنی بر عدم تکرار آن، احترام به حقوق حاکمیتی ایران و رفع کامل محاصره دریایی و سایر اقدامات قهری غیرقانونی است.

برچسب ها: سازمان ملل ، سازمان ملل متحد ، کشتیرانی
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