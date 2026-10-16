سعودی‌ها با وجود حملات پی‌درپی به یمنی‌ها، در مواجهه با ضربات بی‌امان آنها، یک بار دیگر درخواست آتش‌بس را مطرح کرده‌اند، اما این بار هم مقاومت، دست رد به سینه ریاض زد و با هدف قرار دادن کاخ المعاشیق، معادله امنیتی را طوری پیچیده کرد که با افزایش ناامنی، عملاً باعث شد نشست سران خلیج فارس و اروپا به تعویق بیفتد.

جوان آنلاین: سعودی‌ها با وجود حملات پی‌درپی به یمنی‌ها، در مواجهه با ضربات بی‌امان آنها، یک بار دیگر درخواست آتش‌بس را مطرح کرده‌اند، اما این بار هم مقاومت، دست رد به سینه ریاض زد و با هدف قرار دادن کاخ المعاشیق، معادله امنیتی را طوری پیچیده کرد که با افزایش ناامنی، عملاً باعث شد نشست سران خلیج فارس و اروپا به تعویق بیفتد.

با ادامه حملات یمنی‌ها که دفتر مرکزی آرامکو در ظهران، پالایشگاه‌های ریاض و فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام را در هم کوبید، عربستان سعودی روز چهار‌شنبه بار دیگر درخواست آتش‌بس یک‌ماهه کرده تا مذاکرات بر سر نقشه راه صلح که در سال ۲۰۲۳ مورد توافق قرار گرفته بود، مجدداً آغاز شود. در این درخواست عربستان که از طریق عمان به دولت صنعا ارائه شده، پیشنهاد دور جدیدی از مذاکرات میان صنعا با دولت مزدور مستقر در عدن مطرح شد که قبلاً دولت صنعا آن را رد کرده و یمنی‌ها همچنان تأکید دارند که بحران یمن یک درگیری داخلی نیست و عربستان طرف اصلی تجاوز به شمار می‌رود و نمی‌تواند خودش را به عنوان میانجی در داخل یمن جا بزند. الاخبار به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که صنعا این درخواست عربستان را تلاشی در جهت تجدید قوا و آماده شدن برای دور جدیدی از درگیری‌ها تفسیر می‌کند و بنابراین هرگز آن را نخواهد پذیرفت. یمنی‌ها همچنین بر شروط قبلی و قطعی خود برای آتش‌بس که مهم‌ترین آنها لغو محاصره یمن است، تأکید دارند.

کاخ شورای ریاستی زیر آتش

روز جمعه، گزارش‌ها از وقوع انفجار‌های مهیب در ریاض حکایت داشت و عربستان اعلام کرد که پایتخت و همچنین شهر ینبع و چند منطقه در جنوب این کشور، هدف حملات پهپادی و موشکی از سمت یمن قرار گرفته‌اند. ارتش سعودی هم مدعی مقابله با حملات پهپادی به ریاض شد. این حملات در شرایطی صورت گرفت که عصر روز پنج شنبه هم صدای انفجار‌های شدید در عدن، مرکز اعلامی دولت شورای ریاستی یمن مستقر در جنوب یمن تحت حمایت عربستان، شنیده شد که مشخص شد مقر دولت شورای ریاستی یمن در کاخ المعاشیق هدف قرار گرفته است. وزیر جوانان دولت شورای ریاستی یمن در عدن گفت نیرو‌های مسلح یمن با چهار موشک و یک پهپاد کاخ معاشیق را هدف قرار دادند. گزارشی که منابع سعودی منتشر کردند، حاکی از این بود که کاخ المعاشیق واقع در مرکز جنوب یمن، با پنج موشک بالستیک هدف قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد نیرو‌های مسلح یمن مستقر در صنعا «مقر عملیات نظامی» در کاخ معاشیق را هدف قرار دادند. هم‌زمان خبرگزاری سبأ گزارش داد عربستان سعودی مناطق مختلفی از شهرستان مرزی «الظاهر» در غرب استان صعده واقع در شمال یمن را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است.

سلاح‌هایی که هنوز رونمایی نشده

یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، روز چهار‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به تجاوز‌های عربستان به صنعا و استان‌های آزاده دیگر و در چارچوب عملیات بازدارندگی علیه دشمن متجاوز سعودی که در این مدت ۲ هزار و ۲۱۸ حمله هوایی و موشکی علیه کشور و ملت ما انجام داد و مرتکب ده‌ها جنایت شد. دیروز نیز، جنگنده‌های رژیم متجاوز سعودی مواضع نیرو‌های مزدور و شکست‌خورده خود در استان تعز یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند. محمد الفرح، عضو ارشد جنبش انصارالله یمن، در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد: «سلاح‌های هوشمند و پیشرفته یمن هنوز وارد میدان نبرد نشده است. ارزیابی‌های اشتباه عربستان درباره توانایی یمن، یکی از مهم‌ترین عوامل شکست و ناکامی ریاض است.» وی اضافه کرد: «باور کنید شما تاکنون چیز زیادی ندیده‌اید؛ سلاح‌های هوشمند و تأثیرگذار هنوز وارد میدان نشده است.» الفرح خاطرنشان کرد: «اقلیت یا شبه‌نظامیان دانستن ملت یمن، نشان‌دهنده ادامه همان محاسبات غلط ابتدای جنگ است، همان زمانی که ائتلاف متجاوزان اعلام کرد که فقط یک هفته زمان برای تسلط کامل بر یمن کافی است.» این چهره برجسته انصارالله با اعلام اینکه متجاوزان به‌رغم گذشت ۱۲ سال از جنگ، همچنان اسیر همان محاسبات غلط هستند، ادامه داد: «یمن اکنون یک ابرقدرت شده است و به‌رغم خواست عربستان، امریکا و اسرائیل مسیر پیشرفت و آزادی را ادامه می‌دهد.»

لغو نشست عربی - اروپایی

در چنین شرایطی، تعویق برگزاری نشست مشترک سران کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا که قرار بود روز ۲۴ اکتبر (۲ آبان) در ریاض برگزار شود، نشان داد که حملات سعودی‌ها تأثیری بر مقاومت نداشته است؛ به‌خصوص که جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیه‌ای دلیل این تعویق را پاسخ‌های ارتش یمن به سعودی‌ها اعلام کرد.

اما این همه ماجرا نیست؛ لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان هم سه مسابقه از هفته نهم رقابت‌ها را به دلایل لجستیکی به تعویق انداخته است. در همین حال، برگزارکنندگان مجمع «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» که قرار بود از ۲۶ تا ۲۹ اکتبر (۴ تا ۷ آبان) در ریاض برگزار شود، در حال بررسی برگزاری آن به صورت ترکیبی حضوری و مجازی است.

علاوه بر این موارد، سه منبع آگاه به رویترز گفتند که مؤسسات مالی جهانی، از جمله جی‌پی‌مورگان چیس و دویچه بانک، پس از تشدید نگرانی‌های امنیتی در عربستان توسط یک سری حملات توسط نیرو‌های مسلح یمن، به کارمندان خود مستقر در عربستان اجازه داده‌اند تا از خانه کار کنند. یکی از این منابع توضیح داد که شرکت سرمایه‌گذاری امریکایی فرانکلین تمپلتون به طور موقت دفتر ریاض خود را تعطیل کرده و از همه کارمندان خود خواسته است تا اطلاع ثانوی از خانه کار کنند، بدون اینکه مشخص کند چه زمانی این ترتیبات کاری جدید پایان خواهد یافت. همچنین در اوایل هفته، سیتی‌گروپ که در وال‌استریت فهرست شده است، اعلام کرد که به کارمندان خود اجازه می‌دهد از خانه کار کنند.