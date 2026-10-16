پیام تبریک سردار سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار

جوان آنلاین: میلاد باسعادت اسوه صبر و استقامت، حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، بانوی بزرگ ایثار، ایمان و فداکاری، و روز پرستار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای پرستاران شریف و ارج نهادن به خدمات صادقانه و تلاش‌های بی‌وقفه این قشر خدوم و فداکار جامعه است.

پرستاری، جلوه‌ای از تعهد، تخصص، انسانیت و مسئولیت‌پذیری است؛ حرفه‌ای مقدس که در آن، علم و مهارت با عشق و عطوفت درهم می‌آمیزد تا مرهمی بر آلام بیماران و مایه آرامش و امید خانواده‌ها باشد. پرستاران به تأسی از سیره نورانی حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، در مسیر خدمت به همنوعان، پاسداری از سلامت جامعه و صیانت از کرامت انسانی گام برمی‌دارند و با صبوری و فداکاری، جلوه‌هایی ماندگار از ایثار و انسان‌دوستی را به نمایش می‌گذارند.

فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت بی‌منت، از ارزش‌های والایی است که در مکتب اسلام، سیره امامین انقلاب (ره) و وصایای شهدا ریشه دارد؛ فرهنگی که در دوران دفاع مقدس، در سنگر‌های ایثار و فداکاری رزمندگان و کادر درمان، و در سال‌های پس از آن، در عرصه‌های گوناگون خدمت‌رسانی به مردم تجلی یافته است.

در این میان، حماسه‌های دوران دفاع مقدس، ایستادگی و جان‌فشانی مدافعان سلامت در جنگ دوازده روزه و تلاش‌های ارزشمند خدمتگزاران عرصه سلامت در جنگ رمضان، بار دیگر اهمیت نقش نیرو‌های متعهد، به ویژه پرستاران و کادر درمان، را در حفظ جان انسان‌ها و خدمت‌رسانی در شرایط دشوار و بحرانی یادآور می‌شود. این تلاش‌ها، در کنار فداکاری شهدای والامقام و ایثارگران، یادآور مسئولیت خطیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انسانی و ملی است.

اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت کشور، فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار را به تمامی پرستاران متعهد، متخصص و فداکار، به‌ویژه تلاشگران عرصه سلامت، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

سلامتی، عزت، سربلندی، آرامش و توفیق روزافزون تمامی پرستاران و خدمتگزاران صدیق کشور را در سایه الطاف الهی، تحت عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج) و پیروی از رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های والای انسانی و اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر