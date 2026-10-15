کد خبر: 1384887
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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹
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پایگاه‌های اورژانس کشور تجهیز می‌شوند

3 رئیس سازمان اورژانس کشور در سفر به ملایر از تجهیز پایگاه‌های اورژانس سراسر کشور خبر داد.

جوان آنلاین: جعفر میعادفر ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای و وضعیت بهداشتی و درمانی و خانه بهداشت روستای خردمند شهرستان ملایر اظهار کرد: خرید آمبولانس به صورت مشارکتی با استانداری‌ها انجام شده و برای استان همدان فعلا ۱۶ دستگاه آمبولانس خریداری کردیم و نوسازی ناوگان آمبولانس‌ها و توسعه اورژانس موتوری در کلان شهر‌ها و آموزش مردم برای رویارویی با حوادث و سوانح جاده‌ای مد نظر قرار دارد.

به گزارش مهر، مسیر بعدی سفر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ملایر بازدید از پایگاه امداد و نجات هلال احمر گردنه زاغه بود چراکه کمبود تجهیزات لجستیکی، وجود ساختمان فرسوده و قدمت زیاد این پایگاه، کمبود تاسیسات و آمبولانس و خودرو و نیروی انسانی از جمله مشکلات موجود به شمار می‌رود و در حال حاضر ۱۵ نفر در این مرکز در بحث امداد و نجات فعالیت دارند.

دبیر و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون درمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان اورژانس کشور، رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون جمعیت هلال‌احمر، استاندار همدان، فرماندار ویژه شهرستان ملایر و احمد آریایی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در این بازدید حضور داشتند.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت خدمات امداد و نجات جاده‌ای، ارزیابی امکانات و تجهیزات موجود و آشنایی با ظرفیت‌ها و نیاز‌های این پایگاه در ارائه خدمات به حادثه دیدگان جاده‌ای انجام شد.

در این بازدید اهمیت آمادگی نیرو‌های امدادی، تامین تجهیزات مورد نیاز و تقویت زیرساخت‌های امداد و نجات جاده‌ای در راستای افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و مسافران مورد توجه قرار گرفت.

سعید کتابی فرماندار ملایر نیز در حاشیه این بازدید هدف از این سفر را بررسی و رسیدگی به مشکلات حوزه بهداشت و درمان اعلام کرد و گفت: بازدید از مراکز بهداشت روستایی، شهری و بیمارستان‌ها، اتخاذ تصمیمات لازم و جذب مساعدت برای بهبود وضعیت مراکز درمانی و مراکز اورژانس و پایگاه امداد و جاده‌ای هلال احمر یک نیاز ضروری است.

بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی اسلامشهر آق‌گل

در ادامه برنامه‌های سفر مسئولان ملی حوزه سلامت و درمان به شهرستان ملایر از مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی اسلامشهر آق‌گل بازدید به عمل آمد.

در جریان این بازدید وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، امکانات و ظرفیت‌های مرکز و نیاز‌های حوزه سلامت منطقه مورد بررسی قرار گرفت و حاضران از نزدیک با شرایط خدمت رسانی به مردم اسلامشهر آق‌گل آشنا شدند.

این بازدید در راستای بررسی میدانی مسائل و مشکلات حوزه سلامت شهرستان ملایر، شناسایی کمبود‌ها و پیگیری مطالبات مردم برای ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی انجام شد.

برچسب ها: سازمان اورژانس ، آمبولانس ، مجلس شورای اسلامی
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