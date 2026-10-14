کد خبر: 1384603
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
جامعه » اخبار كلی

ساعت ۱۲ تا ۱۶؛ اوج تصادفات فوتی خودروهای سنگین در تهران

فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ساعت ۱۲ تا ۱۶ با سهم ۲۹ درصدی، بیشترین تصادفات فوتی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین در پایتخت را به خود اختصاص داده است.

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر، از ثبت ۲۳ فوتی در تصادفات مرتبط با وسایل نقلیه سنگین در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت، ۷۲۰ فقره تصادف جرحی و ۹ هزار و ۷۳۸ فقره تصادف خسارتی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین در تهران ثبت شده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به پیامدهای سنگین تصادفات با خودروهای سنگین اظهار کرد: برخورد با این وسایل نقلیه می‌تواند خسارت‌های جدی و گسترده‌ای به خودروهای سواری وارد کند؛ ازاین‌رو، رانندگان باید هنگام عبور از کنار کامیون‌ها و سایر وسایل نقلیه سنگین، فاصله عرضی ایمن را رعایت کنند تا از برخورد با چرخ‌ها و سایر اجزای این خودروها جلوگیری شود.

عدم توجه به جلو؛ مهم‌ترین علت تصادفات فوتی

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به بررسی علل وقوع تصادفات فوتی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، عدم توجه به جلو با سهم ۳۴ درصدی، مهم‌ترین علت وقوع این تصادفات بوده است. تغییر مسیر ناگهانی نیز از دیگر عوامل مؤثر در بروز این حوادث به شمار می‌رود.

وقوع ۴۹ درصد تصادفات فوتی در خیابان‌های اصلی

سرهنگ کشیر با اشاره به محل وقوع تصادفات فوتی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین افزود: ۴۹ درصد این تصادفات در خیابان‌های اصلی، ۴۱ درصد در بزرگراه‌ها و ۱۰ درصد در سایر معابر رخ داده است.

وی در توضیح تردد وسایل نقلیه سنگین در خیابان‌های اصلی پایتخت اظهار کرد: این خودروها با توجه به مجوزهای تردد، عمدتاً در ساعات شب و بامداد امکان تردد در شهر را دارند. حمل‌ونقل مصالح و تجهیزات ساختمانی نیز از نیازهای توسعه شهری و ساخت‌وساز در پایتخت است؛ این در حالی است که با افزایش ساختمان‌ها و برج‌ها، ظرفیت بسیاری از معابر همچنان ثابت مانده و همین موضوع ضرورت رعایت اصول ایمنی در تردد را دوچندان می‌کند.

بیشترین سهم تصادفات فوتی بین ساعت ۱۲ تا ۱۶

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره زمان وقوع تصادفات فوتی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین نیز گفت: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، بازه زمانی ساعت ۱۲ تا ۱۶ با سهم ۲۹ درصدی، بیشترین میزان تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، پس از آن، بازه زمانی ساعت ۸ تا ۱۲ با ۲۴ درصد و ساعت ۱۶ تا ۲۰ با ۲۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سرهنگ کشیر در پایان بر ضرورت توجه رانندگان به جلو، پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی و رعایت فاصله عرضی ایمن هنگام عبور از کنار وسایل نقلیه سنگین تأکید کرد و خواستار رعایت بیشتر مقررات ترافیکی برای پیشگیری از حوادث ناگوار شد.

برچسب ها: فیروز کشیر ، پلیس راهور تهران بزرگ ، تصادفات فوتی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

تذکر مفسر کبیر

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

تقدیر از پزشکیان بسیجی

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

حمایت آقای خاص از امباپه

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

بدون شرح

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

وقتی صراف قانون را به بازی می‌گیرد

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

جنگ اقتصادی دشمن را با خدمت‌رسانی و همراهی مردم به شکست می‌کشانیم

طوفان الاقصی همچنان ادامه دارد 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار