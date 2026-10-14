جزئیات جذب ۵۰۰ نیروی جدید در اورژانس اعلام شد

جوان آنلاین: جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، درباره آمادگی این سازمان برای شرایط احتمالی جنگ گفت: ما مانند همیشه آماده‌ایم. در جنگ ۱۲روزه و همچنین جنگ ۴۰روزه و ۱۷روزه نیز آمادگی داشتیم و در حال حاضر هم جلسات متعددی برای آمادگی و برنامه‌ریزی برگزار می‌کنیم.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر آمادگی نیروهای اورژانس برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی افزود: امیدواریم دشمن مرتکب اشتباه نشود و حمله‌ای صورت نگیرد، اما سازمان اورژانس کشور آمادگی لازم را برای مواجهه با چنین شرایطی دارد.

میعادفر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت ناوگان آمبولانس کشور گفت: در همین ایام، نزدیک به ۲۰۰ دستگاه آمبولانس توزیع کرده‌ایم. پس از جنگ ۴۰روزه نیز این اقدامات را دنبال کرده‌ایم و همچنان در حال خرید آمبولانس هستیم تا بتوانیم ناوگان خود را تأمین و نوسازی کنیم.

جذب ۵۰۰ نیروی فوریت‌های پزشکی در یکی دو ماه آینده

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیان کرد: برنامه استخدامی نیز داریم و قرار است طی یکی دو ماه آینده حدود ۵۰۰ نفر در حوزه فوریت‌های پزشکی جذب شوند.

وی ادامه داد: برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا ظرفیت‌های مورد نیاز برای تأمین نیروی انسانی تکمیل شود و بتوانیم کمبودهای موجود در این حوزه را برطرف کنیم.

افزایش سهم پذیرش بومی دانشجویان فوریت‌های پزشکی به ۷۰ درصد

میعادفر با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در شیوه پذیرش دانشجویان فوریت‌های پزشکی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که امسال انجام دادیم، افزایش سهم پذیرش بومی دانشجویان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بود که با ابلاغ رئیس‌جمهور، این ظرفیت از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت.

وی ابراز امیدواری کرد که داوطلبان در انتخاب رشته خود، رشته فوریت‌های پزشکی را نیز مدنظر قرار دهند و افزود: این رشته از دو جهت می‌تواند برای داوطلبان مناسب باشد؛ نخست اینکه ۷۰ درصد ظرفیت پذیرش به‌صورت بومی انجام می‌شود و دوم اینکه فارغ‌التحصیلان این رشته امکان اشتغال در حوزه فوریت‌های پزشکی را خواهند داشت.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان تأکید کرد: این برنامه‌ها با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و تقویت ظرفیت‌های عملیاتی اورژانس دنبال می‌شود تا سازمان بتواند آمادگی خود را برای ارائه خدمات در شرایط عادی و بحرانی حفظ کند.