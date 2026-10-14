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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۵
جامعه » اخبار كلی

قوه قضاییه: شایعه اجرای حکم شلاق برای کارکنان پتروپارس در هویزه کذب است

ق دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه با انتشار اطلاعیه‌ای، اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون اجرای حکم شلاق برای تعدادی از کارکنان شرکت پتروپارس را قویاً تکذیب کرد و از برخورد قانونی با نشردهندگان شایعات خبر داد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم عگیری در پی انتشار برخی اخبار کذب و بی‌اساس در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر «اجرای حکم شلاق برای تعدادی از کارکنان شرکت پتروپارس»، با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تشریح رویکرد قانونی دستگاه قضایی، به این شایعات واکنش نشان داد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در این اطلاعیه آمده است: محتوای منتشرشده در خصوص اجرای حکم مذکور، کاملاً عاری از حقیقت بوده و قویاً تکذیب می‌شود. روند رسیدگی‌های قضایی در دستگاه قضا همواره بر مدار قانون و شرع مقدس استوار است و هرگونه ادعایی مبنی بر اجرای احکام خارج از تشریفات قانونی، فاقد وجاهت و مستند قانونی است.

دادستان عمومی و انقلاب هویزه با اشاره به ابعاد انتشار این‌گونه اخبار افزود: انتشار چنین مطالب کذبی با اهدافی همچون تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت روانی جامعه و تخریب وجهه نهادهای قضایی صورت می‌پذیرد.

بر همین اساس، به فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه اکیداً توصیه می‌شود پیش از انتشار و بازنشر هرگونه مطلب، نسبت به صحت و سقم آن اطمینان حاصل نمایند؛ چرا که انتشار اخبار غیرموثق موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که دادسرای عمومی و انقلاب هویزه حق تعقیب قضایی عوامل نشر اکاذیب و شایعه‌سازان را برای خود محفوظ دانسته و یادآور می‌شود که مجاری رسمی اطلاع‌رسانی دادگستری، تنها مراجع مورد تأیید جهت دریافت اخبار و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی هستند.

برچسب ها: قوه قضاییه ، شایعه ، تکذیب
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