اتحادیه اروپا به همراه کشور‌های از جمله ژاپن، استرالیا و غیره، مجموعا ۶۰ کشور در بیانیه‌ای مشترک بدون اشاره به دلایل اعمال محدودیت و مسدود شدن دو تنگه مهم هرمز و باب المندب، بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه‌های بین‌المللی تاکید کردند.

جوان آنلاین: این کشور‌ها در این بیانیه تاکید کرده‌اند که از ابتکار‌های چند جانبه با ماهیت دفاعی و غیر تنش‌زا برای حفظ آزادی کشتیرانی حمایت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه نظرات کشور‌ها درباره وضع عوارض ومجوز برای تردد دریایی اعلام و تاکید شده نباید برای عبور و مرور از این ابراه‌های مهم عوارضی دریافت شود.

درخواست کشور‌های مذکور در حالی است که تا قبل از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسراییل تنگه هرمز کاملا باز بوده و ترانزیت به راحتی انجام می‌شد، اما بعد از تجاوز و در خطر قرار گرفتن تمامیت ارضی و آب‌های سرزمینی ایران و تعرض به کشورمان از خاک کشور‌های مشرف بر جنوب خلیج فارس، ایران محدودیت‌های قابل توجهی بر عبور و مرور کشتی‌ها وضع کرد.