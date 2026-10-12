یاسر آسانی استقلال را پیروز راهی رختکن کرد

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۲۱:۴۵ با قضاوت الکس کینگ از استرالیا در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف هم رفتند که نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید. یاسر آسانی زننده تنها گل بازی بود.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۳۲- یاسر آسانی)، روزبه چشمی (کارت زرد)، جلال‌الدین ماشاریپوف (کارت زرد)، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان.

ترکیب الغرافه:

احمد کانه، عبدالرحمن فایز الراشدی، سیدو سانو، دامی ترائوره، ایوب محمد العلوی، سیف‌الدین حسن فضل‌الله، فابریسیو دیاز، فرجانی ساسی، یاسین براهیمی، آدم اوناس و فرانک ماگری.

شروع خواب آور دو تیم

در دقایق ابتدایی این مسابقه، اشتباه بازیکنان الغرافه در ارسال پاس باعث شد توپ از زمین خارج شود و در اختیار استقلالی‌ها قرار بگیرد. با وجود مالکیت بیشتر توپ توسط آبی‌پوشان، در پنج دقیقه نخست موقعیت خطرناکی روی دروازه الغرافه ایجاد نشد و بازیکنان تیم قطری نیز نتوانستند تهدید جدی روی دروازه استقلال داشته باشند.

استقلال در دقیقه ۱۱ روی یک ضربه کرنر صاحب موقعیت شد. جلال‌الدین ماشاریپوف توپ را روی دروازه الغرافه ارسال کرد و سامان فلاح با ضربه سر دروازه این تیم را هدف گرفت، اما توپ از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ادامه و در دقیقه ۱۵، جریان بازی بیشتر در میانه‌های زمین دنبال شد و بازیکنان الغرافه بار‌ها با خطا روی بازیکنان استقلال سعی در متوقف کردن حملات حریف داشتند. چهار دقیقه بعد نیز یاسین براهیمی از سمت راست به دروازه استقلال نزدیک شد و با ارسال پاس عرضی قصد داشت ماگری را صاحب توپ کند، اما آقاسی زودتر از مهاجم الغرافه توپ را به کرنر فرستاد.

الغرافه در دقیقه ۲۰ روی ضربه کرنر فرصت گلزنی پیدا کرد، اما ضربه سر بازیکن این تیم با اختلافی اندک از کنار دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت. پنج دقیقه بعد نیز روزبه چشمی با ارسال پاس بلند و عمقی قصد داشت سعید سحرخیزان را در موقعیت گلزنی قرار دهد، اما خروج به‌موقع دروازه‌بان الغرافه مانع از رسیدن توپ به مهاجم استقلال شد.

در دقیقه ۲۶ این دیدار، برخورد بازیکن الغرافه با امیرمحمد رزاقی‌نیا باعث مصدومیت هافبک جوان استقلال شد و بازی برای دقایقی متوقف ماند. رزاقی‌نیا به دلیل این مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و یاسر آسانی در دقیقه ۳۲ به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد.

آسانی نیامده سوپر گل کاشت

آسانی که به‌تازگی وارد زمین شده بود، روی پاس صالح حردانی در دقیقه ۳۸ با شوتی زیبا موفق شد دروازه الغرافه را باز کند تا استقلال با گل وینگر گلزن خود از حریف قطری پیش بیفتد.

سعید سحرخیزان در دقیقه ۳+ ۴۵ روی پاس یاسر آسانی در موقعیتی تک به تک با دروازه‌بان الغرافه قرار گرفت، اما موفق شد توپ را وارد دروازه کند و احمد کانه توپ را مهار و دور کرد.

در ادامه موقعیتی روی دروازه‌ها رخ نداد تا بازی با نتیجه یک بر صفر در نیمه اول به اتمام برسد.