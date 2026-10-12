جوان آنلاین: رضوان صادق‌زاده دبیر سی‌وسومین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران اسامی استادان کارگاه و داوران ۱۰ رشته این دوره از رویداد مورد اشاره را اعلام کرده است.

به گزارش تسنیم، به این‌ترتیب در رشته تصویرسازی، مانلی منوچهری استاد کارگاه است و علیرضا گلدوزیان، احسان عبداللهی و حمید قالیجاری داوری آثار را بر عهده دارند.

در رشته خوشنویسی، محمدعلی قربانی به‌عنوان استاد کارگاه معرفی شده و میرحیدر موسوی، عین‌الدین صادق‌زاده و عبدالله جواری آثار هنرجویان را داوری می‌کنند. بهنام کامرانی استاد کارگاه رسانه‌های هنری جدید است و احمد نادعلیان و آناهیتا شمیده داوران این رشته خواهند بود.

در کارگاه طراحی، جمال عرب‌زاده به‌عنوان استاد حضور دارد و مهدی حمیدی و مهتا معینی آثار را داوری می‌کنند. در رشته طراحی گرافیک نیز مریم کهوند استاد کارگاه است و رضا عابدینی و بهرام کلهرنیا داوری آثار خروجی کارگاه را بر عهده دارند.

در شاخه عکاسی، بهنام صدیقی استاد کارگاه است و فرهاد سلیمانی و کیارنگ علایی عکس‌های هنرمندان جوان را داوری خواهند کرد.

کارگاه کاریکاتور با استادی جمال رحمتی و داوری هادی حیدری و مجاهده پورشمسیان برگزار می‌شود. در رشته مجسمه‌سازی نیز محمدحسین عماد استاد کارگاه است و کورش گلناری و مهسا کریمی‌زاده آثار را داوری می‌کنند.

در رشته نقاشی، جمشید حقیقت‌شناس استاد کارگاه است و شهریار احمدی و نعیمه آهنگری داوران این رشته هستند.

در رشته نگارگری، زینب شاهی به‌عنوان استاد کارگاه حضور دارد و سلیمان سعیدآبادی، امیر طهماسبی و محمدرسول مکاری داوری آثار را بر عهده خواهند داشت.

همچنین در رشته هنر سرامیک، مرضیه تقی‌خانی استاد کارگاه است و بهزاد اژدری و هیربد همت‌آزاد آثار این رشته را داوری می‌کنند.

سی‌وسومین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان در کرمانشاه برگزار خواهد شد.