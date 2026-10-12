پالایش نفت بندرعباس در خانه متوقف شد

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در هفته پنجم لیگ دسته اول کشور برابر هوادار انتهای جدولی به تساوی رسید و در رده نهم جدول قرار گرفت.

جوان آنلاین: تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس شامگاه دوشنبه در چارچوب هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان تیم هوادار بود که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

به گزارش مهر، نیمه نخست این مسابقه بدون گل خاتمه یافت. رضا عنایتی سرمربی پالایش نفت بندرعباس تیمش را با ترکیب مهدی نوراللهی، اسماعیل پوردرویش، هادی دهقانی، محمد ستاری، امیرحسین یحیی‌زاده، محمدرضا کوشکی، مرتضی خراسانی، مهرداد رضایی، امیرمحمد ستایش، سینا قاسمی و علی پورمحمد به میدان فرستاد.

در نیمه دوم امیرمحمد ستایش در دقیقه ۷۰ موفق شد گل نخست پالایش نفت بندرعباس را به ثمر برساند، اما این برتری در دقایق وقت‌های اضافه از دست رفت و هوادار گل تساوی را وارد دروازه میزبان کرد تا دو تیم امتیاز‌های این مسابقه را تقسیم کنند.

شاگردان رضا عنایتی در حالی در دیدار خانگی به تساوی رسیدند که برای جبران شکست هفته گذشته و کسب سه امتیاز این مسابقه به میدان آمده بودند، اما در نهایت به یک امتیاز بسنده کردند.

پالایش نفت بندرعباس با این تساوی از پنج بازی خود ۶ امتیاز کسب کرد و در رده نهم جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور قرار گرفت.

نماینده فوتبال هرمزگان در هفته آینده روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در دیداری خارج از خانه به مصاف آریو اسلامشهر خواهد رفت.

قضاوت این دیدار بر عهده امیر معصومی‌فر به‌عنوان داور، وحید هلیرودی به‌عنوان کمک‌داور اول، حسن مهدی‌زاده به عنوان کمک‌داور دوم و مجید خشتی به عنوان داور چهارم بود. مهدی موسی‌پور ناظر داوری و سید اسد موسوی نماینده فدراسیون در این مسابقه بودند.