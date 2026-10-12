مایکروسافت تعدیل گسترده نیرو در شعبه اسرائیل را آغاز کرد

جوان آنلاین: روزنامه اقتصادی عبری زبان کالکالیست نوشت: شرکت مایکروسافت اسرائیل برای تحقیق و توسعه، ده‌ها نفر از کارمندان مرکز توسعه خود در اسرائیل را برای جلسه استماع پیش از تعدیل نیرو احضار کرده است؛ این اقدام شامل حدود ۵۰ کارمند از شرکت Copilot Studio می‌شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد که حدود نصف این کارمندان به کار در مشاغل دیگری در مرکز تحقیق و توسعه ادامه خواهند داد.

به گزارش تسنیم، این تعدیل نیرو‌ها در چارچوب تغییرات سازمانی مایکروسافت در سطح جهانی صورت می‌گیرد که بر این مجموعه در اسرائیل نیز تأثیر می‌گذارد.

پلتفرم Copilot Studio یک سامانه از مایکروسافت برای توسعه کارگزاران هوش مصنوعی و اتوماسیون فرایند‌های کسب‌وکار است. این پلتفرم سازمان‌ها را قادر می‌کند تا دستیار‌های متکی بر هوش مصنوعی بسازند که به‌جای پاسخ‌دهی صرف به پرسش‌ها، وظایف را به‌صورت عملی اجرا می‌کنند.