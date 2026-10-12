جوان آنلاین: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه شامگاه دوشنبه طی سخنرانی پس از نشست کابینه عنوان کرد: موضع، حساسیت‌ها و اصولی که ترکیه به آن پایبند است، روشن است. ما هرگز به وقایع از طریق نگاه قومی یا فرقه‌ای نگاه نمی‌کنیم. ما می‌خواهیم صلح و ثبات در سراسر منطقه ما حاکم باشد.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد: ما به دفاع از صلح ادامه خواهیم داد و بر اساس مالکیت منطقه‌ای برای دستیابی به آن تلاش خواهیم کرد. ما معتقدیم که تفرقه و چندپارگی تنها به نفع نیرو‌های شیطانی خواهد بود که به دنبال تبدیل منطقه ما به حمام خون هستند.

اردوغان با اشاره به توافق مکه خاطرنشان کرد: توافقنامه دفاعی مشترک مکه، یک پیمان دفاعی بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی را برای تصویب در روز‌های آینده به پارلمان ارسال خواهیم کرد.