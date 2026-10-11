وقوع حادثه برای یک نفتکش در سواحل عمان

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثه برای یک نفتکش در سواحل بندر صحار عمان دریافت کرده است.

به گزارش مهر، هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه و مالکیت نفتکش خبری منتشر نشده است و مقام‌های رسمی ایران و عمان واکنشی به آن نشان نداده‌اند.

این حادثه در حالی اتفاق می‌افتد که روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دومین سوپر نفتکش متخلف با برخورد به یک مین دریایی عصر یکشنبه در محدوده جنوب تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه گردید.