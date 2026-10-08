کد خبر: 1383481
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۷
اقتصاد » اخبار کلی

کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی با وجود جنگ تحمیلی

کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی با وجود جنگ تحمیلی در حالی که تا پایان سال گذشته بدهی‌های دولت به ۲۷۶۰ میلیارد تومان رسیده بود تا پایان خرداد امسال با افزایش ۱۲.۶ درصدی به ۳۱۱۰ همت افزایش یافت.

جوان آنلاین: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت امور اقتصاد و دارایی، در جدیدترین گزارش خود وضعیت کلان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد امسال را اعلام کرد. بر این اساس بدهی‌های دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ به رقم ۲۷۶۰ همت رسیده بود که با افزایش ۱۲.۶ درصدی تا پایان خرداد امسال به ۳۱۱۰ همت افزایش یافت.

مطبه گزارش ایرنا، مطالبات دولت نیز ۲ درصد کاهش یافت و از ۲۵۳۵ همت انتهای سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰۳ همت انتهای خرداد امسال عقب‌گرد داشت؛ بنابراین مابه‌التفاوت بدهی‌ها به مطالبات دولت با رشد ۱۷۸.۶ درصدی از ۲۲۵ همت در پایان ۱۴۰۴ به ۶۲۶ همت در پایان خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافت.

بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دولتی

همچنین آمار بدهی‌های شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد سال جاری نشان می‌دهد که این بدهی‌ها با رشد ۲۰ درصدی (۱۹.۹۸ ٪) از ۵.۹ هزار همت (۵۸۸۹ هزار میلیارد تومان) به بیش از ۷ هزار همت (۷ هزار و ۶۶ هزار میلیارد تومان) رسیده است.

مطالبات شرکت‌های دولتی نیز ۲۲.۴ درصد صعودی شده و از ۳۶۱۰ همت در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۴۴۱۹ همت در پایان خرداد ۱۴۰۵ رشد کرده است.

مازاد بدهی‌ها به مطالبات شرکت‌های دولتی (مابه‌التفاوت بدهی‌ها و مطالبات) با رشد ۱۶.۱ درصدی از ۲۲۷۹ همت به ۲۶۴۶ همت افزایش یافته است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی منفی است

این در حالی است که هرچند از نظر ارزش ریالی میزان بدهی‌های دولت افزایش یافته، اما نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) که در دولت چهاردهم روند نزولی در پیش گرفته بود حفظ شد و از ۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵.۹ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۵ رسید.

رشد تولید ناخالص داخلی در حالی ادامه داشت که دولت از اوایل اسفند سال گذشته تا پایان بهار امسال درگیر جنگ تحمیلی سوم، تشدید تحریم‌ها و آغاز محاصره دریایی بود.

روند نزولی بدهی‌های شرکت‌های دولتی به جی‌دی‌پی نیز همچنان منفی است؛ این رقم در پایان خرداد سال جاری نسبت به انتهای سال گذشته کاهش ۴دهم درصدی (۰/۴ ٪) داشت و از ۱۶.۲ درصد به ۱۵.۸ درصد کاهش یافت؛ همچنین میزان کاهش بدهی‌های شرکت‌های دولتی نسبت به جی‌دی‌پی در پایان خرداد امسال در مقایسه با پایان پاییز سال قبل ۴ درصد بود و این روند نزولی حفظ شد.

برچسب ها: دولت ، جنگ تحمیلی ، وزارت اقتصاد
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