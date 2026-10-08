کد خبر: 1383472
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات هوایی سعودی به صنعا و فرودگاه الحدیده

3 جنگنده‌های سعودی مناطقی در استان صنعا پایتخت یمن، فرودگاه الحدیده و مواضعی را در استان‌های ریمه، اب و البیضاء هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، جنگنده‌های سعودی در راستای تداوم تجاوز به خاک یمن، صبح امروز پنج شنبه فرودگاه «الحدیده» در غرب این کشور را بمباران کردند.

بر اساس گزارش منابع یمنی، جنگنده‌های سعودی همچنین شبکه مخابراتی شهرستان «بنی‌مطر» در استان صنعا را دو بار هدف حمله قرار دادند.

جنگنده‌های سعودی شبکه مخابراتی در «کوه بَرَد» در استان «ریمه» در غرب صنعا را هم هدف قرار دادند.

منطقه «جبل الخضراء» در ناحیه «السیانی» استان اب و شهر «یریم» در شمال این استان در مرکز یمن و همچنین ارتفاعات «مکیرس» در استان «البیضاء» هدف حملات هوایی سعودی‌ها قرار گرفت.

تداوم این تجاوزات در حالی است که نیرو‌های مسلح یمن به پیشروی خود در استان تعز ادامه می‌دهند و گزارش‌هایی درباره تسلیم شدن کامل برخی تیپ‌های مزدوران سعودی و زمین گذاشتن سلاحشان در برابر نیرو‌های مسلح یمن منتشر شده است.

برچسب ها: حملات هوایی ، صنعا ، عربستان سعودی
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