تلویزیون این آخر هفته با تنوعی از ژانر‌ها به میدان آمده، اما چیدمان برخی فیلم‌های مهم، همچنان محل تأمل است.

جوان آنلاین: آخر هفته تلویزیون فقط به فیلم‌های پلیسی و مناسبتی محدود نمی‌شود؛ شبکه‌های مختلف سیما در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ مهرماه، مجموعه‌ای متنوع از آثار سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن را روی آنتن می‌برند؛ ترکیبی که در آن هم فیلم‌های جدید دیده می‌شود و هم آثاری که برای مخاطبان سینمای ایران و جهان خاطره‌انگیزند.

در میان این فهرست، «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه یکی از متفاوت‌ترین انتخاب‌های شبکه یک است؛ فیلمی که بر اساس یک واقعه تلخ در غزه ساخته شده و روایت دختر شش‌ساله‌ای را دنبال می‌کند که پس از کشته شدن اعضای خانواده‌اش، ساعت‌ها در خودرو گرفتار می‌شود. انتخاب این فیلم از یک سو به دلیل موضوع روز و ظرفیت عاطفی آن قابل توجه است، اما طبیعتاً اثری نیست که بتوان آن را در دسته سرگرمی‌های معمول آخر هفته قرار داد.

در همین شبکه، «تمام وقت» ساخته اریک گراول نیز انتخاب متفاوتی است؛ داستان یک مادر مجرد که میان کار، نگهداری از فرزندان و مشکلات اقتصادی گرفتار شده و اعتصاب حمل‌ونقل عمومی فشار زندگی را برایش دوچندان می‌کند. فیلم بیش از آنکه بر حادثه و هیجان تکیه کند، بر فشار‌های اقتصادی و فرسودگی زندگی روزمره متمرکز است و از این جهت می‌تواند مخاطب متفاوتی را جذب کند.

«پرده آخر»؛ همچنان یک انتخاب جدّی

در میان جدول پخش، «پرده آخر» واروژ کریم‌مسیحی از شبکه چهار یکی از مهم‌ترین انتخاب‌هاست. فیلمی که همچنان به‌واسطه فضای معمایی، بازی با ذهن تماشاگر و ساختار روایی متفاوتش، چیزی فراتر از یک انتخاب نوستالژیک محسوب می‌شود.

«پرده آخر» داستان توطئه‌ای خانوادگی برای دیوانه جلوه دادن زنی را روایت می‌کند؛ جایی که مرز میان نمایش و واقعیت به تدریج از بین می‌رود. حضور بازیگرانی، چون داریوش ارجمند، نیکو خردمند، فریماه فرجامی و سعید پورصمیمی نیز بر اهمیت این انتخاب افزوده است.

شبکه چهار همچنین «در دنیای تو ساعت چند است؟» ساخته صفی یزدانیان را پخش می‌کند؛ فیلمی آرام و شخصیت‌محور با بازی لیلا حاتمی و علی مصفا که بیش از آنکه بر حادثه متکی باشد، بر خاطره، بازگشت، گذشته و رابطه آدم‌ها تمرکز دارد؛ بنابراین این دو فیلم، برای مخاطبی که از فیلم‌های پرحادثه فاصله می‌گیرد، انتخاب‌های قابل دفاعی هستند.

از «شیر سنگی» تا «دنیای جدید»؛ شبکه نمایش چه دارد؟

شبکه نمایش هم یکی از متنوع‌ترین جدول‌های این هفته را دارد. «شیر سنگی» ساخته مسعود جعفری جوزانی در کنار بازی بازیگرانی، چون علی نصیریان، زنده‌یاد عزت‌الله انتظامی، علیرضا شجاع‌نوری و حمید جبلی، همچنان یک فیلم قابل توجه در سینمای تاریخی و اجتماعی ایران است.

در مقابل، «دنیای جدید» با فضای جنایی و نفوذی خود انتخابی کاملاً متفاوت است. فیلمی که از رقابت قدرت در یک شبکه تبهکاری و مأمور نفوذی پلیس می‌گوید و می‌تواند مخاطب علاقه‌مند به سینمای جنایی را با خود همراه کند.

«ماتادور» نیز با محوریت عملیات امنیتی برای تأمین امنیت یک مقام خارجی، انتخابی مناسب برای فضای مناسبتی هفته نیروی انتظامی است؛ هرچند جنس روایت و ساختار آن بیشتر به سینمای حادثه‌ای و تلویزیونی نزدیک می‌شود.

«مسلوب» نیز مستقیماً سراغ عملیات نوپو و ماجرای گروگان‌گیری می‌رود و از همین منظر، یکی از آثاری است که ارتباط روشن‌تری با حال‌وهوای این هفته دارد.

«فرمول یک»؛ انتخاب پرزرق‌وبرق آخر هفته

یکی از جذاب‌ترین فیلم‌های جدید این جدول، «فرمول یک» ساخته جوزف کوشینسکی با بازی برد پیت و دامسون ادریس است. فیلمی که با تکیه بر فضای مسابقات اتومبیل‌رانی، رقابت نسل قدیم و جدید و بازگشت یک راننده باتجربه به میدان، ظرفیت سرگرمی بالایی دارد.

البته زمان پخش این فیلم، یعنی نیمه‌شب جمعه، چندان به نفع یک اثر پرهزینه و پرمخاطب نیست. «فرمول یک» از آن فیلم‌هایی است که می‌توانست با یک زمان پخش مناسب‌تر، شانس بیشتری برای دیده شدن پیدا کند.

انتخاب‌های خانوادگی؛ از «ربات جنجالی» تا «سرزمین ربات‌ها»

برای کودکان و نوجوانان هم جدول پخش خالی نیست. «ربات جنجالی» در شبکه تهران، «پاندای کونگ‌فوکار ۴» در شبکه کودک، «یولی و سه پهلوان» و «سرزمین ربات‌ها» از جمله انتخاب‌های این بخش‌اند.

«ربات جنجالی» و «سرزمین ربات‌ها» به‌خصوص از نظر مضمون، ظرفیت بیشتری برای جذب مخاطب نوجوان دارند؛ اولی درباره رباتی است که پس از گرفتار شدن در جزیره‌ای ناشناخته، زندگی در طبیعت و ارتباط با حیوانات را یاد می‌گیرد و دومی داستان نوجوانی یتیم است که برای یافتن برادر گمشده‌اش وارد سرزمین ربات‌ها می‌شود.

در کنار این آثار، «جوجه تیغی» نیز یک فیلم خانوادگی با محوریت رابطه دو شخصیت متفاوت و تجربه‌های زندگی آنهاست که شبکه تهران برای جمعه در نظر گرفته است.

جدول این هفته تلویزیون از یک منظر نقطه قوت مهمی دارد: تنوع. مخاطب علاقه‌مند به سینمای اجتماعی می‌تواند سراغ «تمام وقت» برود، دوستداران سینمای معمایی «پرده آخر» را ببینند، علاقه‌مندان به آثار کلاسیک ایرانی «شیر سنگی» و «مرگ پلنگ» را انتخاب کنند و مخاطبان سینمای جنایی و حادثه‌ای نیز گزینه‌هایی مانند «دنیای جدید»، «ماتادور» و «مسلوب» را پیش رو دارند.

با این حال، نقطه ضعف همیشگی چنین جدول‌هایی همچنان پابرجاست؛ پراکندگی انتخاب‌های خوب و زمان‌های پخش نه‌چندان مناسب. نمونه روشن آن «فرمول یک» است که با وجود برخورداری از یک چهره شناخته‌شده و جذابیت‌های بصری، در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روی آنتن می‌رود.

در مجموع، این هفته را نمی‌توان صرفاً هفته فیلم‌های پلیسی دانست؛ بلکه با مجموعه‌ای از انتخاب‌های متنوع روبه‌رو هستیم که در میان آنها چند فیلم شاخص‌تر از بقیه به چشم می‌آیند. اگر قرار باشد از میان این فهرست چند گزینه برای تماشا پیشنهاد شود، «صدای هند رجب» برای مخاطب جدی و دغدغه‌مند، «پرده آخر» برای سینمادوستان، «شیر سنگی» برای علاقه‌مندان به سینمای ایران، «تمام وقت» برای دوستداران سینمای اجتماعی و «فرمول یک» برای مخاطب سرگرمی انتخاب‌های متفاوتی خواهند بود.