انتشار اعلان پوستر یک رویداد سینمایی

جوان آنلاین: به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، نشست رونمایی از پوستر این دوره از جشنواره با حضور رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، بهروز شعیبی، دبیر جشنواره و اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه حجت‌الله ایوبی، علی دارابی، مرضیه وحید دستجردی، محمود رضوی، محمدمهدی عسگرپور از اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره حضور داشتند.

در این مراسم، ضمن رونمایی از پوستر‌های اصلی و جانبی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، درباره رویکرد جشنواره چهل‌وسوم، طراحی ایده و اجرای پوستر مبتنی بر ویژگی‌های این دوره از رویداد گفت‌و‌گو شد.

پوستر‌های چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با طراحی بهراد جوانبخت ارائه شده است. همچنین امرالله فرهادی مدیریت هنری دوره چهل و سوم را برعهده دارد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «اندیشه ایرانی؛ روایت جهانی» و به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت تهران برگزار می‌شود.