کد خبر: 1383418
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۱
سیاست » اخبار کلی

جانشین فرمانده کل ارتش: نیرو‌های مسلح کشور، مقتدرتر و آماده‌تر از هر زمان دیگری هستند

3 امیر سرتیپ دادرس در آیین افتتاحیه دوره ۸۷ کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دافوس آجا، گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، مستحکم‌تر و مقتدرتر از گذشته در برابر دشمن ایستادند و آماده‌تر از هر زمان دیگری هستند.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ محمدحسین دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش در آیین افتتاحیه دوره ۸۷ کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، با اشاره به تحولات منطقه و جنایات دشمن آمریکایی اظهار کرد: امروز با دشمنی مواجه هستیم که خود را حاکم جهان می‌داند و برای رسیدن به اهداف شوم خود، کودکان معصوم و بی‌گناه را قربانی ارزش‌های اهریمنی خویش می‌کند؛ نتیجه این تفکرات شیطانی، قتل‌عام هزاران کودک بی‌گناه در غزه و همچنین جنایت در مدرسه میناب است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اخیر دشمن علیه کشورمان، خاطرنشان کرد: دشمن با این تصور که در کمتر از یک هفته به اهداف خود دست خواهد یافت، به ایران اسلامی حمله کرد و رهبر عزیز و فرماندهان نیرو‌های مسلح را ترور کرد؛ اما ملت ایران و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، مستحکم‌تر و مقتدرتر از گذشته در برابر دشمن ایستادند و امروز نیز آماده‌تر از هر زمان دیگری هستند.

جانشین فرمانده کل ارتش افزود: امروز جهان شاهد حضور و ایستادگی مردم ایران در صحنه است و این اقتدار و سربلندی، برکتی است که خداوند متعال به واسطه مقاومت و ایستادگی ملت ایران به آنان عطا کرده است.

امیر سرتیپ دادرس با اشاره به برخورداری برخی کشور‌های منطقه از تجهیزات دفاعی مدرن و پیشرفته تصریح کرد: برخورداری از تجهیزات پیشرفته به‌تنهایی موجب اقتدار و عزت نمی‌شود و گاه شاهد هستیم که سران استکبار، برخی کشور‌های منطقه را «گاو شیرده» خطاب کرده و تأکید می‌کنند که این کشور‌ها حتی برای یک هفته نیز بدون حضور آنان قادر به دفاع از خود نیستند.

وی در پایان، انسجام و وحدت کشور‌های مسلمان را عامل مهمی در شکست و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان در منطقه دانست و گفت: وعده خداوند متعال تخلف‌ناپذیر است و هر کس در برابر ظلم و ظالم مقاومت کند، قطعاً مورد یاری و نصرت الهی قرار خواهد گرفت و خداوند او را عزت خواهد بخشید.

برچسب ها: امیر دادرس ، نیروهای مسلح ، جنگ تحمیلی
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