«شب هٌول» به جشنواره فیلم کوتاه تهران رسید

فیلم کوتاه «شب هٌول» به کارگردانی محمدرضا مرادی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، به بخش ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.

جوان آنلاین: پوستر فیلم کوتاه «شب هٌول» به کارگردانی محمدرضا مرادی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، همزمان با راهیابی این فیلم به بخش ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با طراحی حامد کاظمی رونمایی شد.

فیلم کوتاه «شب هٌول» با روایتی تاریخی و رازآلود در ژانر وحشت، مخاطب را به تهران سال ۱۳۲۷ می‌برد جایی که نصرت‌الملوک کاشانچی، نخستین پزشک زن کالبدشناس ایرانی برای انجام نخستین کالبدشکافی خود به سردخانه‌ای متروک فراخوانده می‌شود. با پیش رفتن شب، نشانه‌هایی عجیب در جسد و فضای سردخانه آشکار می‌شود و نصرت‌الملوک را با خاطرات و ترس‌هایی مواجه می‌کند که سال‌ها در وجودش سرکوب شده‌اند. او در طول این شب مرموز باید پیش از طلوع صبح، با ترس‌های خود روبه‌رو شود.

«شب هٌول» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در آن ملیسا ذاکری، آرش اشاداد و محمدرضا صولتی نقش‌آفرینی می‌کنند.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.