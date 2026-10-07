سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

جوان آنلاین: ضرورت تولید آثار فرهنگی و هنری با محوریت اشخاص برجسته عرصه مقاومت به منظور تبیین تفکر مقاومت و جلوگیری از به فراموشی سپردن آنها در جامعه، امری واضح و روشن است. این روز‌ها سالگرد عملیات دلیرانه طوفان‌الاقصی و شهادت فرمانده شهید فلسطینی یحیی سنوار است. دو سال پیش اخباری در مورد شروع پژوهش برای تولید یک اثر سینمایی در درباره سنوار رسانه‌ای شد، اما متأسفانه با وجود گذشت این مدت نه تنها خبر روشن و واضحی در مورد سرنوشت آن منتشر نمی‌شود بلکه زمزمه‌هایی در مورد به محاق رفتن این طرح سینمایی هم به گوش می‌رسد. بر اساس اعلام برخی افراد که در جریان سرنوشت این اثر هستند ظاهراً بخش‌ها و نهاد‌های دارای مسئولیتی که این طرح به آنها ارائه شده است بر خلاف استقبال اولیه به بهانه‌های مختلف آن را در کشوی میز بایگانی کرده‌اند.



در ایام سالگرد عملیات شجاعانه طوفان الاقصی و شهادت یحیی سنوار یکی از فرماندهان و چهره‌های برجسته عرصه مقاومت و مغز متفکر و طراح اصلی این عملیات هستیم. شهید سنوار در کنار بزرگانی مثل شهید سیدحسن نصرالله، شهید سیدهاشم صفی‌الدین، شهید عباس نیلفروشان و دیگر شهدای شاخص عرصه مقاومت دین بزرگی بر جبهه مقاومت دارند. قطعاً عرصه فرهنگ و هنر کشور‌های حامی مقاومت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان سلسله‌جنبان و پدر معنوی آن تعریف می‌شود بایستی برای برجسته کردن یاد و نام و سبک زندگی این افراد تلاش مضاعف و زیادی انجام بدهند. یکی از راه‌های زنده نگاه داشتن یاد و خاطره این افراد در شرایط عجیب و غریب دنیای کنونی و پیدایش زمینه‌های بسیار مساعدی که به دلیل وقوع تجاوز دولت‌های تروریستی امریکا و رژیم صهیونیستی به کشور‌های منطقه از جمله ایران، لبنان، فلسطین، یمن و دیگر نمونه‌ها ایجاد شده است تولید آثار متنوع فرهنگی و هنری در مدیوم‌های مختلف است.

شروع یک پژوهش

اواخر مهر ماه سال ۱۴۰۳ بود که خبر شروع پژوهش فیلم سینمایی زندگی شهید یحیی سنوار مسئول دفتر سیاسی حماس رسانه‌ای شد. سعید الهی تهیه‌کننده سینما با اعلام این خبر به خبرگزاری میزان گفته بود: «در پی ترور ناجوانمردانه این مبارز شهید فلسطینی، فیلم سینمایی زندگی و شخصیت ایشان از بدو تولد تا شهادت و مبتنی بر مسیر جهاد و تلاش چند دهه گذشته در دوران حیات و اسارت ان‌شاء‌الله ساخته خواهد شد. با توجه به شرایط خاص زندگی شهید یحیی سنوار از زمان اقامتش در اردوگاه در کودکی و نوجوانی، تحصیلاتش، اسارتش، فعالیت‌هایش در طول ۲۵ سال حضور در زندان‌های رژیم صهیونیستی و در نهایت تبادل، مبارزه و شهادت خاص ایشان، تولید یک فیلم پرتره می‌تواند بیانگر مبارزات مردم فلسطین در مسیر روایی و داستانی باشد.»

با پیگیری‌های خبرنگار «جوان» معلوم شد که کار پژوهش و حتی نوشتن فیلمنامه این اثر به پایان رسیده است. کار پژوهش این فیلم را نصرت‌الله تابش که پیش از این سابقه مدیر مسئولی مجله فیلم نگار و نویسندگی را در کارنامه دارد، انجام داده است. البته از آنجایی که در مورد شهید سنوار به جهت زندگی مخفی و پنهانی که داشتند، جزئیات زیادی در دست نبوده با سختی و مشقات زیاد اطلاعاتی از دوستانی که در غزه حضور داشتند به دست آمده و کار پژوهش به سرانجام می‌رسد. نویسندگی این طرح را هم مهدی سجاده‌چی از پیشکسوتان حوزه فیلمنامه‌نویسی پذیرفته و انجام داده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار «جوان» ظاهراً این موضوع با حسین محمدی که هماهنگ‌کننده امور فرهنگی دفتر رهبر شهید انقلاب بودند مطرح و طرح برای او ارسال می‌شود و قرار بوده که در مورد تولید این طرح با دوستان حوزه هنری هم مشورت و صحبت بشود. از طرفی دیگر برای دوستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج هم ارسال می‌شود. گفته می‌شود که حتی این طرح به ضلع سومی که گروه فیلم و سریال تلویزیون و مرکز فیلمنامه صدا و سیما باشد هم مطرح می‌شود.

دوستان حاضر در گروه فیلم و سریال تلویزیون و مرکز فیلمنامه صدا و سیما نهایتاً به این جمع‌بندی می‌رسند که طرح را به صورت یک مینی‌سریال می‌توانند کار کنند.

در ادامه تلاش تیم سازنده طراحان و برخی از دست‌اندرکاران این طرح به صورت حضوری موضوع تولید آن را به خانم پیرهادی مدیر مؤسسه تصویر شهر هم ارائه می‌کنند، اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بعد از آن هم بروز جنگ تحمیلی سوم (نبرد رمضان) سرنوشت تولید یا عدم تولید طرح تا به امروز مسکوت می‌ماند.

با این همه ظاهراً همه دوستان در هر چهار بخش مطرح شده به نوعی عملاً کار را خیلی جدی نمی‌گیرند یا اینکه در اولویت کاری‌شان تعریف نمی‌شود، چه اینکه تا امروز هیچ خبری در رابطه با سرنوشت این طرح از سوی آنها خبری و مطرح نشده است. برخی از افراد آگاه معتقدند این اتفاقات ممکن است تحت تاثیر اتفاقات و عوامل غیر فنی اتفاق افتاده باشد وگرنه طرحی که منابع پژوهشی آن توسط چهره با تجربه‌ای مانند نصرت‌الله تابش انجام شده است و از طرفی سناریو و فیلمنامه این کار توسط سینماگری با سابقه معلوم و مشخص مثل مهدی سجاده‌چی نوشته شده باشد، علی‌الظاهر اشکال فنی و محتوایی نمی‌تواند داشته باشد و حتماً لازم است که مسئولان هر چهار بخش نامبرده شده در این ماجرا یعنی حوزه هنری، سازمان اوج، مرکز فیلمنامه صدا و سیما و مؤسسه سینما شهر در این باب روشنگری و اطلاع‌رسانی بیشتری انجام بدهند و ضمن احترام به افکار عمومی و رسانه‌ها دلایل تأخیر در ساخت یا عدم تولید این اثر را شفاف توضیح بدهند تا این موضوع مورد سوءاستفاده نااهلان و نق‌زن‌ها قرار نگیرد.

لزوم تبیین نگاه مقاومت با هنر

در شرایط کنونی که بسیاری از ملت‌های جهان مانند افراد خواب‌زده‌ای که از خواب غفلت بیدار شده و به دنبال کشف حقیقت هستند وظیفه دستگاه‌های مسئول و نهاد‌های مرتبط با تولید و انتشار آثار فرهنگی و هنری است که با یاری رساندن به آثار حرفه‌ای و ارزشمندی که دارای کیفیت فرمی و محتوایی قابل قبولی هستند مسیر تولید را پررونق و متکثر کنند.

طبیعتاً همان‌گونه که اغلب کارشناسان بر آن تأکید دارند اثرگذاری یک فیلم، عکس، تابلو نقاشی و حتی مستند کوتاه بسیار بیشتر از ساعت‌ها سخنرانی و حرف زدن است؛ همین گزاره در روزگار هزاره سوم که دوران ریلز‌ها و ولاگ‌های کوتاه چند دقیقه‌ای و حتی چند ثانیه‌ای است و برای مخاطبان عجول و کم‌طاقتی که تحت عناوین نسل زد و آلفا از آنها یاد می‌شود، طالب و خواهان زیادی دارند.

بهترین شاهد مثال در این زمینه انیمیشن‌های لگویی است که در مورد تجاوز رژیم‌های تروریستی و کودک‌کش امریکا و اسرائیل به کشورمان از سوی چند جوان آتش به اختیار تولید شدند؛ اثرگذاری بالای این انیمیشن‌ها به دلیل استفاده درست از موسیقی، شعر و فرم باعث شد که نظر بسیاری از مردم دنیا نسبت به این جنگ‌های تحمیلی و جبهه مقاومت تغییر قابل توجهی بکند. نمونه قابل اشاره دیگر فیلم لحظه شهادت خود یحیی سنوار بود که پس از انتشار با واکنش‌های ضدصهیونیستی و تمجید قهرمانانه کاربران فضای مجازی در تمام دنیا شد.

با وجود نسل‌کشی و کشتار وسیع کودکان و زنان مظلوم در غزه و ویرانی مطلقی که رژیم صهیونیستی به بار آورده است باید اجازه ندهیم که یاد و خاطره فرماندهان شجاع و دلاوری مانند یحیی سنوار فراموش یا کم‌رنگ بشود. هر اقدامی در این زمینه دقیقاً مشابه حضور مدافعان حرم در عراق و سوریه در دوران حمله گروه تروریستی داعش به آن کشور‌ها است چه اینکه همان‌طور که امام شهیدمان در دی ماه سال ۹۵ و در دیدار خانواده‌های هفت شهید مدافع حرم از تکاوران شجاع ارتش فرمودند: «اگر جلوی بدخواهان و فتنه‌گران که دستمایه دشمنی امریکا و صهیونیسم هستند، در آنجا [سوریه و عراق]گرفته نمی‌شد، باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان جلوی آنها را می‌گرفتیم.» به واقع تولید آثار فرهنگی و هنری در حوزه مقاومت باعث تبیین منطق مقاومت نزد افکار عمومی جهان و برملا شدن چهره واقعی دیوسیرتان و کودک‌کشانی مانند دولت تروریستی امریکا و رژیم صهیونیستی می‌شود.