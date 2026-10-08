کد خبر: 1383311
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۰
سبک‌زندگی » اخبار کلی

کودکی که در جهان مجازی گم نمی‌شود

* زهرا هنربخش 

جوان آنلاین: کودکان امروز فقط در خانه، مدرسه و کوچه تربیت نمی‌شوند، بلکه بخش مهمی از تربیت آنها در صفحه‌ای کوچک شکل می‌گیرد. کودک ایرانی شاید صبح خود را با آموزه‌های اعضای خانواده یا مدرسه آغاز کند، اما چند ساعت بعد، ذهن او در فضای مجازی با الگو‌هایی مواجه و درگیر می‌شود که شاید هیچ نسبتی با ارزش‌ها، سبک زندگی و نظام تربیتی خانواده او نداشته باشد. بی‌تردید فضای مجازی تنها یک فرهنگ را به کودک تحمیل نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از سبک‌های رفتاری و الگو‌های ارزشی را به‌صورت مداوم در مقابل او قرار می‌دهد. در فضای مجازی کسی موفق‌تر است که بتواند بیشتر دیده شود و بیشترین دنبال‌کننده را داشته باشد، کسی که توانایی و قابلیت بیشتری برای جلب توجه و جذب مخاطب پیدا می‌کند. گاهی اوقات این سبک می‌تواند با بعضی از پایه‌های فرهنگ ایرانی ـ اسلامی که بر بنیان خانواده، پیوند اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، همدلی، احترام به دیگران و خیرخواهی جمعی تأکید دارند، در تضاد باشند. کودک از یک طرف در خانواده می‌آموزد که «ما» بخشی از هویت اوست و از طرف دیگر در بخشی از محتوای مجازی، دائماً با الگو‌هایی مواجه می‌شود که «من» خواسته و تمایلات فردی و دیده‌شدن را در مرکز توجه و دارای ارزش و اهمیت قرار می‌دهد. البته نباید این مسئله را با القای اینکه «اینترنت بد است و فرهنگ سنتی خوب است» توجیه کرد. فضای مجازی همانطور که تهدید محسوب می‌شود می‌تواند فرصت نیز باشد. همان فناوری که قابلیت این را دارد تا کودک را با الگو‌های رفتاری نامناسب و غلط مواجه کند، می‌تواند ابزاری برای آموزش فرهنگ خودمان باشد. بنابراین اصل بر مسلط شدن بر فناوری بدون تسلیم شدن بی‌قید و شرط در برابر همه ارزش‌هایی است که از طریق آن انتقال می‌یابد. در گذشته، الگو‌های کودک اکثرا والدین، معلم، اعضای خانواده و شخصیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی بودند، اما امروزه ممکن است کودک، شخصی را که هرگز ندیده و حتی شناختی از واقعیت زندگی او ندارد، به یکی از بهترین و مهم‌ترین الگو‌های رفتاری خود تبدیل کند. در این شرایط، والدین اگر فقط بگویند «این را نبین» یا «این فرد را دنبال نکن» مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه کودک باید توانایی داشته باشد تا درباره محتوایی که می‌بیند سؤال کند، آن را تحلیل کند و تفاوت میان واقعیت و نمایش را بفهمد. از سویی زمانی که بازی یا استفاده از ابزار دیجیتال رفته‌رفته جای خواب، فعالیت بدنی، ارتباط خانوادگی، تحصیل و روابط اجتماعی را بگیرد و کودک مهارت کنترل استفاده از آن را از دست بدهد اینجاست که زنگ خطر به صدا درمی‌آید. کودکی که به صورت طولانی‌مدت در معرض محتوای بسیار سریع و محرک قرار دارد، ممکن است در انجام کار‌هایی که نیازمند صبر، تمرکز و انتظار هستند، دچار مشکل شود. راه‌حل در این زمینه صرفاً گرفتن گوشی یا خاموش‌کردن اینترنت نیست، بلکه ارائه جایگزین‌های مناسب به کودک است. بدون شک هیچ نرم‌افزار و هیچ فیلتر فنی‌ای برای کودک جایگزین رابطه عاطفی و تربیتی والدین نمی‌شود. کودکی که احساس می‌کند پدر و مادرش تنها زمانی به سراغ او می‌روند که بخواهند گوشی را از دست او بگیرند، طبیعی است که در برابر محدودیت‌ها مقاومت کند، اما در صورتی که والدین خودشان بخشی از زندگی دیجیتال کودک باشند، درباره چیز‌هایی که می‌بیند با او گفت‌و‌گو کنند و در کنار محدودیت، برای او جایگزین جذاب ایجاد کنند، مدیریت فضای مجازی آسان‌تر خواهد شد. شاید مهم‌ترین راه‌حل برای این مشکل این باشد که به جای تلاش برای جدا کردن کودک از جهان دیجیتال، باید جهان دیجیتال مناسب کودک ایرانی را بسازیم. به طور مثال اگر کودک به داستان ایرانی علاقه دارد، باید محتوای جذاب و حرفه‌ای درباره داستان‌های ایرانی ساخته شود و در دسترس او قرار گیرد. اگر قرار است مفاهیم دینی به او آموزش داده شود، این آموزش باید با زبان و ابزار متناسب با سن او ارائه شود. در نهایت باید گفت که چالش تربیت کودک ایرانی در عصر دیجیتال، جنگ بین «فرهنگ ایرانی - اسلامی» و «فناوری» نیست، زیرا فناوری ذاتاً فاقد هویت است و این انسان‌ها هستند که به آن محتوا، معنا و جهت می‌دهند. کودک باید بیاموزد که هر چیزی که در صفحه نمایش می‌بیند، حقیقت نیست؛ هر شخص مشهوری الگوی مناسب نیست؛ هر بازی و سرگرمی‌ای بی‌ضرر و بی‌خطر نیست و هر چیزی که میلیون‌ها نفر دنبال می‌کنند، الزاماً ارزشمند نیست. در مقابل، باید به او آموخت که هویت، چیزی نیست که با چند ساعت حضور در اینترنت از بین برود و هویت زمانی پایدار می‌ماند که کودک آن را بفهمد، تجربه کند و دوست داشته باشد. به نظر می‌آید مهم‌ترین مأموریت تربیتی خانواده‌ها در عصر دیجیتال، نه صرفاً ساختن کودکی منزوی از جهان، بلکه پرورش کودکی که در جهان حضور دارد، اما خودش را در آن گم نمی‌کند، می‌باشد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آموزش ، کودکی ، تربیت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

جلسه سران قوا برگزار شد

بدون شرح

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

زیر ضرب اطلاعات

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

طلا‌های سرنوشت‌ساز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

غارنشینی پس از قتل مادر

نجات غریق خویشتن | عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار