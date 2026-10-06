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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
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«شرق بهشت» جان اشتاین‌بک در صدر فهرست کتاب‌های پرفروش نشست

1 «شرق بهشت» جان اشتاین‌بک پس از انتشار سریال اقتباسی نتفلیکس و ۷۴ سال پس از انتشارش، در صدر فهرست کتاب‌های پرفروش آمازون قرار گرفت. 

جوان آنلاین: «شرق بهشت» جان اشتاین‌بک پس از انتشار سریال اقتباسی نتفلیکس و ۷۴ سال پس از انتشارش، در صدر فهرست کتاب‌های پرفروش آمازون قرار گرفت. 
به گزارش خبرگزاری دانشجو از آسوشیتدپرس، به‌تازگی و پس از نمایش اقتباس موفق نتفلیکس، از «شرق بهشت» جان اشتاین‌بک، این کتاب در صدر فهرست پرفروش‌ترین‌های آمازون و در جایگاه شماره یک قرار گرفته است. علاوه بر این، کتاب صوتی این رمان با روایت ریچارد پو در فهرست بهترین کتاب‌های صوتی این غول خرده‌فروشی جای گرفته است. 
رمان «شرق بهشت» رمانی خانوادگی، تاریخی و فلسفی که از ساختار یک حماسه چندنسلی برای بررسی مسائل اخلاقی و روان‌شناختی استفاده کرده، اولین بار سال ۱۹۵۲ منتشر شد تا با شرح زندگی دردناک و وحشیانه دو خانواده ترسک و همیلتون در دوران پس از جنگ داخلی، زندگی در دره سالیناس در کالیفرنیا را روایت کند. داستان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم روایت می‌شود و در پایان جنگ جهانی اول به اوج خود می‌رسد. 
سریال تلویزیونی «شرق بهشت» که توسط زوئی کازان (نوه الیا کازان، کارگردان اقتباس سینمایی «شرق بهشت» در سال ۱۹۵۵ با بازی جیمز دین) ساخته و نوشته شده، اکنون برای تماشا در نتفلیکس در دسترس است. در این سریال، فلورانس پیو، کریستوفر ابوت، مایک فیست، هون لی، سیاران هیندز و مارتا پلیمپتون بازی می‌کنند. ساخت این مجموعه کوتاه اولین بار در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام شد و از پنج‌شنبه پیش (یکم اکتبر)، به طور کامل به صورت آنلاین پخش شد. 
«شرق بهشت»، رمان جان اشتاین‌بک، نویسنده برنده نوبل ادبی با توصیف یک مکان آغاز می‌شود: دره سالیناس، زادگاه نویسنده، زمینی حاصلخیز که در آغاز قرن بیستم در حال‌گذار به دنیای جدید است. 
اشتاین‌بک این رمان را در اصل خطاب به دو پسر کوچکش تام و جان نوشت که آن زمان ۶ ساله و ۵/۴ ساله بودند تا جزئیات دره سالیناس را برای آنها توصیف کند. گفته می‌شود خانواده همیلتون در این رمان براساس زندگی خانواده واقعی ساموئل همیلتون، پدربزرگ مادری اشتاین‌بک خلق شده است. 
اشتاین‌بک در این اثر، موضوع‌هایی مانند خیر و شر، اراده آزاد، گناه، عشق، حسادت، رابطه والدین و فرزندان و تلاش انسان برای رهایی از میراث خانوادگی را بررسی می‌کند. ساختار اصلی رمان و بسیاری از روابط میان شخصیت‌های آن از روایت قابیل و هابیل در کتاب پیدایش الهام گرفته شده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعات شرق بهشت مسئله امکان انتخاب میان خیر و شر است. اشتاین‌بک در رمان خود با این پرسش روبه‌رو می‌شود که آیا انسان به دلیل میراث خانوادگی و شرایط زندگی محکوم به تکرار رفتار نسل‌های پیشین است یا می‌تواند مسیر دیگری انتخاب کند. این مسئله، به‌ویژه در ماجرا‌های کالب اهمیت پیدا می‌کند. کالب شباهت‌هایی با قابیل دارد، اما رمان در نهایت بر این ایده تأکید می‌کند که انسان الزاماً اسیر سرنوشت نیست و می‌تواند درباره رفتار خود تصمیم بگیرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، انتشارات ، نتفلیکس
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