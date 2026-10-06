کد خبر: 1383167
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

واشنگتن‌پست: از عراق خارج شدیم، اما درسی را که باید، نگرفتیم

3 مکس بوت، نظریه‌پرداز برجسته نومحافظه‌کار آمریکایی معتقد است خروج نظامی آمریکا از عراق پس از دو دهه، اثبات شکست راهبردی، اتلاف ۱.۸ تریلیون دلار، کشته شدن هزاران تن و اشتباهات حمله سال ۲۰۰۳ و محدودیت‌های قدرت آمریکا بود. اما خطرات تکرار همین ماجراجویی‌های نظامی توسط ترامپ این روزها به شدت جدی شده است.

جوان آنلاین: مکس بوت تاریخ‌نگار نظامی، عضو ارشد اندیشکده «شورای روابط خارجی آمریکا» (CFR) و از حامیان سرسخت حمله سال ۲۰۰۳ واشنگتن به بغداد، در یادداشتی تحلیلی برای «واشنگتن‌پست»، با ابراز پشیمانی از مواضع گذشته خود، به ارزیابی ابعاد خروج کامل ارتش ایالات متحده از عراق پرداخت.

به گزارش ایسنا، مکس بوت با اشاره به خروج ۱۵۰۰ نظامی پایانی آمریکا در هفته گذشته نوشت: این رویداد نقطه پایانی بر استقرار بیش از ۱.۵ میلیون سرباز آمریکایی طی ۲۳ سال گذشته است؛ تجربه‌ای تلخ که ثابت کرد جزم‌اندیشی‌های نظریه‌پردازان در واشنگتن، در برخورد با واقعیت‌های میدانی خاورمیانه به‌کلی فرو می‌ریزد.

این تحلیل‌گر ارشد آمریکایی با بازخوانی مشاهدات میدانی خود از اوت ۲۰۰۳ و همراهی با نیرو‌های شناسایی تفنگداران دریایی آمریکا نوشت: در همان ماه‌های نخست، تفنگداران یک غیرنظامی مظنون را بازداشت کردند، اما حتی یک مترجم برای برقراری ارتباط با او نداشتند و چنان با کمبود نیرو مواجه بودند که یک گروهبان تپانچه‌اش را به من داد تا مراقب فرد بازداشتی باشم. این واقعه نشان داد واشنگتن تا چه اندازه شناخت اندکی از کشوری داشت که قصد اداره‌اش را پیدا کرده بود.
او گفته است: در سال‌های پس از آن، اوضاع پیوسته وخیم‌تر شد. کاروان‌های ما از خودرو‌های بدون زره به خودرو‌های سنگین ضدکمین (MRAP) تبدیل شدند. هربار که به عراق می‌رفتم، فرماندهان تیپ‌ها با اسلاید‌های بی‌پایان ادعا می‌کردند همه شاخص‌ها مثبت است؛ اما بعد‌ها فهمیدم این خوش‌بینی‌ها دروغین بود، زیرا اعتراف به شکست به قیمت توبیخ مستقیم خودشان تمام می‌شد. در واقع، بخش عمده مأموریت ارتش به حفاظت از ساختار لجستیکی خود تبدیل شده بود و ارتباطی به ثبات نداشت.
 
فاجعه ۱.۸ تریلیون دلاری و پیامد‌های راهبردی
 
این عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا در بخش دیگری از این یادداشت به پیامد‌های خسارت‌بار جنگ اشاره کرد و نوشت:
حمله به عراق یک خطای فاجعه‌بار با ۱.۸ تریلیون دلار هزینه، ۴۴۱۸ کشته آمریکایی و جان باختن صد‌ها هزار عراقی بود، بدون آنکه دستاورد راهبردی مشخصی برای آمریکا به همراه داشته باشد؛ ضمن آنکه برخلاف پیش‌بینی‌ها، نفوذ منطقه‌ای ایران در عراق تثبیت شد.
 
مکس بوت در جمع‌بندی یادداشت خود در واشنگتن‌پست با هشدار نسبت به تکرار سناریو‌های مشابه در خاورمیانه تاکید کرد:
تجربه عراق باید توهم دگرگون کردن دیگر کشور‌ها با قدرت نظامی را از سر دولتمردان واشنگتن بیرون کند. با این حال، تصمیم دولت ترامپ برایاقدام نظامی در منطقه نشان می‌دهد حاکمیت آمریکا هنوز از این شکست تاریخی درس عبرت نگرفته است.

برچسب ها: آمریکا ، عراق ، خروج نظامیان آمریکا
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