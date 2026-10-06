جوان آنلاین: محمود کربلایی احمد از تهیه‌کنندگان پیشکسوت و چهره‌های باسابقه رادیو، درگذشت. او که در میان اهالی رادیو با نام «استاد احمدی» شناخته می‌شد، سال‌ها در حوزه تهیه و تولید برنامه‌های ترکیبی و نمایشی، موسیقی و پژوهش‌های رادیویی فعالیت داشت.

به گزارش تسنیم، کربلایی احمد از نخستین تهیه‌کنندگانی بود که پس از تأسیس رادیو تهران با این شبکه همکاری کرد و در طول سال‌های فعالیت خود، تهیه و تولید برنامه‌های متعددی را برعهده داشت. از جمله سوابق او می‌توان به تهیه برنامه «عصرگاهی تابستان ۷۴» و فعالیت در حوزه نمایش‌های رادیویی اشاره کرد؛ حوزه‌ای که در آن به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان توانمند و صاحب‌سبک شناخته می‌شد.

تسلط او بر موسیقی کلاسیک و موسیقی بین‌الملل از دیگر ویژگی‌های فعالیت حرفه‌ای کربلایی احمد بود. او همچنین در تولید برنامه‌های ترکیبی حضور داشت و ساخت آرم برنامه «تقویم تاریخ» را نیز در کارنامه خود داشت.

این پیشکسوت رادیو در کنار فعالیت اجرایی، در حوزه پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو نیز فعال بود و چند کتاب در زمینه تهیه‌کنندگی ترجمه کرد. انتقال تجربه و دانش حرفه‌ای به نسل‌های بعد نیز بخش دیگری از فعالیت‌های او بود و در تربیت شماری از تهیه‌کنندگان و عوامل رادیو نقش داشت.

در پی درگذشت محمود کربلایی احمد، احمد پهلوانیان، معاون صدا، با صدور پیامی فقدان این پیشکسوت رادیو را تسلیت گفت.

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در بخشی از پیام پهلوانیان آمده است:

«شادروان از نخستین تهیه‌کنندگان رادیو تهران پس از تأسیس این شبکه بود و طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، در تولید برنامه‌های ترکیبی و نمایشی و همچنین حوزه موسیقی، پژوهش و ترجمه آثار مرتبط با رادیو، نقش مؤثری ایفا کرد.»

پهلوانیان همچنین با اشاره به شناخت عمیق کربلایی احمد از موسیقی کلاسیک و بین‌الملل و دانش او در زمینه تهیه‌کنندگی، تأکید کرده است که این پیشکسوت رادیو با انتقال تجربیات خود به نسل‌های بعد، در پرورش جمعی از همکاران و تهیه‌کنندگان رادیو نقش داشته و به همین دلیل نزد همکاران با عنوان «استاد احمدی» شناخته می‌شد.

معاون صدا در پایان، درگذشت این تهیه‌کننده پیشکسوت را به خانواده او، همکاران رادیو و جامعه هنری و رسانه‌ای کشور تسلیت گفت.