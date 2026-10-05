سریال ۹۰ قسمتی تلویزیون به شبکه سه رسید/سریال اکبر عبدی در راه آنتن

جوان آنلاین: شبکه سه سیما در ادامه تغییرات کنداکتور نمایشی خود، دو سریال جدید را برای پخش درنظر گرفته است. «نسخه آزمایشی» به کارگردانی سیدمسعود اطیابی که در ۹۰ قسمت تولید شده و «ماه عسل» ساخته منوچهر هادی با حضور زنده‌یاد اکبر عبدی، دو مجموعه‌ای هستند که قرار است در روز‌های آینده مهمان خانه‌های مخاطبان تلویزیون شوند.

به گزارش تسنیم، سریال «نسخه آزمایشی» به کارگردانی سیدمسعود اطیابی، تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و نویسندگی نسیم عرب‌امیری، پیمان جزینی و مصطفی زندی در مرکز سیمافیلم تولید شده و از شنبه ۱۸ مهرماه، روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

هومن برق‌نورد، محمد نادری، رویا میرعلمی، محمدرضا هدایتی، نگار فروزنده و مونا فرجاد از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی‌اند.

در کنار این سریال، «ماه عسل» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی نیز پس از پایان پخش «دیوار دفاعی» جایگزین این مجموعه خواهد شد و در روز‌های فرد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

«ماه عسل» از تولیدات سیمافیلم است که زنده‌یاد اکبر عبدی در کنار بازیگرانی همچون امیر کاظمی، مریم مومن، یوسف تیموری و قدرت‌الله ایزدی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. این مجموعه در فضای طنز ساخته شده و قرار است بخشی از کنداکتور جدید نمایشی شبکه سه را به خود اختصاص دهد.

براساس چینش جدید کنداکتور، شبکه‌های تلویزیونی در روز‌های زوج و فرد سریال‌های متفاوتی را روی آنتن می‌برند و روز‌های جمعه نیز پخش «مرد سه هزار چهره» ادامه خواهد داشت.