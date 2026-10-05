کد خبر: 1382972
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی
حمیرا حسینی یگانه

جنگ روایت‌ها جابه‌جایی شاکی و متهم در خانه!

1 در ادبیات روابط بین‌الملل و در میان بخشی از پژوهشگران و تحلیلگران غربی این واقعیت تاریخی پذیرفته شده است که ایران در چند دهه گذشته آغازگر هیچ جنگ رسمی و مستقیمی در منطقه نبوده است

در ادبیات روابط بین‌الملل و در میان بخشی از پژوهشگران و تحلیلگران غربی این واقعیت تاریخی پذیرفته شده است که ایران در چند دهه گذشته آغازگر هیچ جنگ رسمی و مستقیمی در منطقه نبوده است. در پرونده هسته‌ای نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های اجرای برجام بار‌ها پایبندی ایران به تعهداتش را تأیید کرد. با این حال، در ۲۰۱۸ این واشینگتن بود که یکجانبه از توافقی بین‌المللی خارج شد؛ توافقی که شورای امنیت به اتفاق آرا آن را تأیید کرده بود، و به این ترتیب نخستین کسی بود که از میز مذاکره برخاست. به باور تهران، در ماجرای تنگه هرمز نیز گشودن مسیر‌های موازی برای دور زدن آن، همین الگو را تکرار کرد. با این همه، در برابر این سابقه با تناقضی عجیب روبه‌رو هستیم. روایت صلح ایران در میان بخشی از افکار عمومی و جریان‌های سیاسی خود ایرانیان غریب و مظلوم مانده است. در همین جنگ و بحران‌های اخیر منطقه بسیاری در جهان دیدند که اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی، با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی امریکا، منطقه را به آتش کشید. ایران در برابر این فشار بر دیپلماسی، بازگشت به توافقات، خویشتنداری و گفت‌و‌گو با همسایگان تأکید کرد، اما در داخل کشور و بخشی از فضای رسانه‌ای فارسی‌زبان، انگشت اتهام ناگهان به سمت خود ایران می‌رود. 
چرا چنین پارادوکسی شکل گرفته است؟ نخستین دلیل، جنگ روایت‌هاست. رسانه‌های بزرگ غربی با مهندسی پیام و کادربندی خبر، جای شاکی و متهم را عوض کرده‌اند. خروج امریکا از توافق‌ها یا تعرض به حاکمیت ایران با زبان اداری و عبارت‌هایی مثل «نگرانی‌های منطقه‌ای» پوشش داده می‌شود، اما کوچک‌ترین واکنش دفاعی یا خویشتنداری دیپلماتیک ایران به‌عنوان «ماجراجویی» یا «ضعف» بازنمایی می‌شود. از سوی دیگر، فشار اقتصادی بر تحلیل سیاسی سایه افکنده است. وقتی تحریم‌های طولانی بر زندگی روزمره مردم سنگینی می‌کند، بخشی از جامعه دچار نوعی انتقال خطای مسئولیت می‌شود. مردم خسته از گرانی گاهی به‌جای تحریم‌کننده، طرف تحت فشار، یعنی کشور خودشان، را مقصر انسداد می‌دانند؛ چرخه‌ای که هدف اصلی دکترین تحریم بوده است. 
در همین حال، نباید نقش سلطه‌جویی در لباس مذاکره را نادیده گرفت. واشینگتن در این سال‌ها مذاکره را نه مسیر رسیدن به تفاهمی متوازن، بلکه راهی برای متقاعد کردن طرف مقابل به تسلیم می‌داند. هر بار ایران خواستار بازگشت به میز و اجرای کامل تعهدات شده، طرف مقابل با خواسته‌ها و شروط تازه از آن گریخته است. از همین رو، روایت صلح ایران مظلوم است؛ زیرا در هیاهوی رسانه‌های بیگانه و دوقطبی‌های داخلی، حقایق تاریخ معاصر گم می‌شوند. بازخوانی این واقعیت که ایران در پرونده هسته‌ای به توافق پایبند ماند و امریکا از آن خارج شد، دفاعی تعصب‌آمیز نیست، بلکه بازخوانی اسناد تاریخ دیپلماسی است. وقت آن است که افکار عمومی و جریان‌های تحلیلی جامعه، کسانی را که در خدمت دیپلماسی و استراتژی صلح کشورند از زیر فشار اتهام‌های ناعادلانه داخلی بیرون بیاورند و رویکرد زیاده‌خواهانه طرف مقابل را، به‌عنوان متهم اصلی، نشان دهند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تحلیل ، روابط بین الملل ، جنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

اکران خصوصی «جانشین»

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

جنگ «دستور کار» در نیویورک

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

زیر ضرب اطلاعات

جلسه سران قوا برگزار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

سوگلی‌های فدراسیون!

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار