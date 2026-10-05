کد خبر: 1382870
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۴
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آمادگی ۴۰ کشور برای حضور در مسابقات بین‌المللی قرآن

ث رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف از اعلام آمادگی حدود ۴۰ کشور برای شرکت در مسابقات بین‌المللی قرآن خبر داد و گفت: برگزاری حضوری این رقابت‌ها به شرایط پیش‌رو بستگی دارد.

جوان آنلاین: «حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری‌زاده»، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های قرآنی و مسابقات برگزارشده در سال جاری اظهار کرد: همه مسابقات امسال ما به یاد رهبر شهید امت برگزار می‌شود و امیدواریم بتوانیم در این برنامه‌ها به مطالبات ایشان در حوزه قرآن پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با وجود اتفاقاتی که امسال و سال گذشته رخ داد، برنامه‌های ما با تأثیر جدی مواجه نشد. البته برگزاری مرحله نهایی برخی مسابقات که قرار بود در سال گذشته انجام شود، به امسال موکول شد، اما مسابقات با جدیت و کیفیت دنبال شده و بخشی از آنها برگزار شده و بخش دیگری نیز در حال برگزاری است.

رقابت برگزیدگان زیر ۱۸ سال در مسابقات «رویش‌ها»

نوری‌زاده درباره مسابقات قرآنی «رویش‌ها» گفت: این مسابقات ویژه افراد زیر ۱۸ سال برگزار شد و مرحله نهایی آن از ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه برگزار شد. حدود ۵۰ نفر از برگزیدگان در مرحله نهایی با یکدیگر رقابت کردند و شرکت‌کنندگان در سه سطح «ممتاز»، «عالی» و «شایسته تقدیر» ارزیابی شدند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف افزود: تعدادی از شرکت‌کنندگان در سطوح ممتاز و عالی و هفت نفر نیز در سطح شایسته تقدیر قرار گرفتند و به برگزیدگان هدایایی اهدا شد.

فینال مسابقات معارفی اواسط آذر در قم

وی در ادامه درباره مسابقات معارفی قرآن کریم بیان کرد: مرحله مقدماتی این مسابقات در قم که دبیرخانه بخش معارفی مسابقات است، در حال انجام است و مرحله نهایی نیز اواسط آذرماه در قم برگزار خواهد شد.

نوری‌زاده همچنین با اشاره به چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: مراحل شهرستانی و استانی این دوره از مسابقات برگزار شده و منتخبان برای حضور در مرحله ضبط مرحله مقدماتی معرفی شده‌اند. حدود ۵۲۰ تا ۵۳۰ نفر به این مرحله راه یافته‌اند از هشتم تا هجدهم ماه جاری آثار ارسالی این افراد مورد داوری قرار می‌گیرد.

وی افزود: پس از پایان داوری، برگزیدگان چهل‌ونهمین دوره مسابقات برای حضور در مرحله نهایی معرفی می‌شوند. برنامه‌ریزی فعلی این است که فینال مسابقات در اواخر آبان یا اوایل آذرماه در استان سیستان و بلوچستان برگزار شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف درباره احتمال تغییر محل برگزاری مسابقات نیز گفت: زمزمه‌هایی درباره برخی مسائل امنیتی مطرح شده است، اما در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد و اگر شرایط مساعد باشد، محل برگزاری تغییر نخواهد کرد. در صورتی که شرایطی پیش بیاید که نیاز به تصمیم دیگری باشد، ممکن است یکی از استان‌های البرز یا قم برای میزبانی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به حضور بیش از ۳۰۰ برگزیده در مرحله نهایی گفت: مسابقات در رشته‌های مختلف آوایی انفرادی وگروهی در دوبخش برادران وخواهران برگزار می‌شود

اعلام آمادگی ۴۰ کشور برای مسابقات بین‌المللی قرآن

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مسابقات بین‌المللی قرآن کریم پرداخت و گفت: چهل‌ودومین و چهل‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن را پیش‌رو داریم که برنامه‌ریزی برای برگزاری آنها در ایام مبعث و در دی‌ماه انجام شده است.

وی افزود: وضعیت مرحله نهایی چهل‌ودومین دوره تقریباً مشخص شده است. مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات به صورت مجازی برگزار شد و مرحله نهایی آن باید سال گذشته برگزار می‌شد، اما به دلیل جنگ به تعویق افتاد. در صورت فراهم بودن شرایط، مسابقات را در مشهد مقدس برگزار خواهیم کرد و در حال حاضر نیز فرآیند دعوت از متسابقین و کشورهای مختلف در حال انجام است.

نوری‌زاده با بیان اینکه استقبال کشورها از مسابقات سال گذشته قابل توجه بود، گفت: تاکنون حدود ۴۰ کشور برای حضور در مسابقات امسال اعلام آمادگی کرده‌اند. طبیعی است که با توجه به فضای جنگی موجود، ممکن است برخی از دعوت‌شدگان امکان حضور نداشته باشند، اما تلاش می‌کنیم مسابقات با حضور گسترده و پرشور شرکت‌کنندگان برگزار شود.

وی همچنین احتمال برگزاری مجازی مسابقات را منتفی ندانست و افزود: نحوه نهایی برگزاری مسابقات به شرایط بستگی خواهد داشت و اگر امکان برگزاری حضوری فراهم نباشد، ممکن است مسابقات به شکل مجازی برگزار شود.

انتخاب اعضای «کاروان نور» برای حج

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در ادامه درباره انتخاب قاریان و حافظان برای اعزام به حج اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه‌هایی که در حال انجام است، گزینش متسابقین و برگزیدگان مسابقات برای اعزام در قالب «کاروان قرآنی نور» به حج است. سال گذشته نیز منتخبان این برنامه انتخاب شدند، اما امکان اعزام آنها فراهم نشد.

وی ادامه داد: طی روزهای اخیر برگزیدگان مسابقات سراسری از استان‌ها معرفی شده‌اند و فرآیند داوری برای حدود ۸۰ نفر از متسابقین در حال انجام است. افراد رتبه‌دار و برگزیدگان سال گذشته نیز در این انتخاب از امتیاز ویژه برخوردارند.

نوری‌زاده با بیان اینکه بین ۹ تا ۱۱ نفر از طریق این فرآیند برای حضور در کاروان حج انتخاب می‌شوند، گفت: این برنامه با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن انجام می‌شود. یک سرپرست، یک گروه همخوانی و تواشیح و یک یا دو نفر از قاریان بین‌المللی نیز این تیم را همراهی خواهند کرد و در صورتی که سهمیه‌ها کاهش پیدا نکند، مجموع اعضای کاروان حدود ۲۰ نفر خواهد بود.

وی درباره مأموریت اعضای کاروان نور در حج گفت: این افراد سفرای قرآنی و حسن نیت کشور ما هستند و به عنوان سفیران توحید و مقاومت و جهادگران عرصه قرآنی فعالیت خواهند کرد. اعضای کاروان در طول سفر برنامه‌های جمع‌خوانی و تک‌خوانی برای زائران خواهند داشت و در مراسم بعثه و برنامه‌هایی که در هتل‌ها برگزار می‌شود، رسالت قرآنی و تبلیغی خود را دنبال خواهند کرد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف درباره شرایط انتخاب قاریان برای این کاروان نیز توضیح داد: افرادی انتخاب می‌شوند که طی پنج سال اخیر به حج مشرف نشده باشند و همچنین سابقه دو بار اعزام در قالب این برنامه را نداشته باشند.

نوری‌زاده در پایان گفت: امیدواریم این مجموعه که با عنوان «کاروان قرآنی نور» اعزام می‌شود، بتواند نورانیت قرآن را به زائران منتقل کند و خود اعضای کاروان نیز در این سفر از نور وحی بهره‌مند شوند.

برچسب ها: قرآن ، قرآن کریم ، سازمان اوقاف
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