ارکستر فیلارمونیک آلنام به رهبری وحید علی‌پور، پس از تجربه موفق اجرای سال گذشته، بار دیگر کنسرت «میان ستاره‌ای» (Interstellar) را در برج میلاد تهران روی صحنه می‌برد.

جوان آنلاین: این پروژه نخستین‌بار ۲۲ آذر سال گذشته در برج میلاد تهران اجرا شد و با استقبال مخاطبان همراه بود. اجرای زنده موسیقی ماندگار فیلم «Interstellar» با همراهی تصاویر و فضای ویژه این اثر، لحظاتی متفاوت را برای حاضران رقم زد و واکنش‌های مثبت و تشویق‌های مخاطبان در طول برنامه، نشان‌دهنده ارتباط تماشاگران با این تجربه موسیقایی بود.

در اجرای پیش‌رو، ارکستر فیلارمونیک آلنام به رهبری وحید علی‌پور بار دیگر قطعات ماندگار ساخته هانس زیمر برای فیلم «Interstellar» را اجرا خواهد کرد؛ اجرایی که تلاش دارد موسیقی، سینما و تجربه‌ای فضایی را در کنار یکدیگر به مخاطب ارائه دهد.

این کنسرت ۱۸ مهرماه در برج میلاد تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت آن را از طریق تیوال تهیه کنند.

تهیه‌کنندگی این پروژه را لیلا پورموسوی بر عهده دارد و بهراد سوخکیان کنسرت مایستر، سهیل سلیم‌زاده مدیر هنری، جواد آبراهان مشاور هنری و محمد مطلق مدیر فنی این پروژه هستند.