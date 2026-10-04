جوان آنلاین: بازیگر زن شناخته شده هالیوود با انتشار تصاویری از تخریب غزه به دست رژیم صهیونیستی، از مردم خواست به چشم خود ببینند که میزان تخریب چقدر گسترده بوده و با نزدیک شدن زمستان، غزه نیازمند کمک‌های فوری و سرپناه است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو از نشنال، آنجلینا جولی بازیگر هالیوودی، تصاویر ماهواره‌ای از نوار غزه در دو تاریخ ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ را منتشر و مقایسه کرده است که مقیاس تخریب قبل و بعد از جنگ نسل‌کشی اخیر رژیم صهیونیستی در این منطقه محاصره شده چقدر گسترده است.

جولی در یک پست اینستاگرامی از مردم خواست تا «گوگل ارث» را باز کنند تا وسعت آنچه اسرائیل با غزه انجام داده و تخریبی را که اکنون در سراسر این منطقه قابل مشاهده است، ببینند.

بازیگر برنده جایزه اسکار می‌نویسد که تصاویر ماهواره‌ای تنها بخشی از داستان را نشان می‌دهد، زیرا نزدیک به ۲ میلیون فلسطینی با زمستانی دیگر روبه‌رو هستند و نیاز به سرپناه دارند.

سفیر سابق حسن نیت سازمان ملل متحد در ادامه می‌نویسد: تمام محله‌ها به ویرانه تبدیل شده‌اند. خانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، سیستم‌های آب و فاضلاب، زیرساخت‌هایی که مردم برای زنده ماندن به آنها وابسته بودند، آسیب دیده یا نابود شده‌اند. تمام محله‌ها به تلی از خاک بدل شده‌اند!

جولی با این حال تأکید می‌کند که تصاویر گوگل ارث، تخریب فیزیکی را با وضوح فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهند. چیزی که آنها نمی‌توانند نشان دهند این است که زندگی در میان آنها به چه معناست، چه اتفاقی برای خانواده‌هایی که کشته شده‌اند، افتاده است و زندگی برای کسانی که زنده مانده‌اند، چگونه است.

جولی ۵۱ ساله همچنین بر وضعیت انسانی که فلسطینی‌ها با نزدیک شدن زمستان با آن مواجه هستند، تأکید کرد و نوشت: با نزدیک شدن زمستان، ۹۸/۱ میلیون نفر، یا ۹۴ درصد از جمعیت غزه، به کمک‌های سرپناه و اقلام ضروری نیاز دارند. وی افزود که کمک‌ها و مواد سرپناه همچنان با محدودیت‌ها و تأخیر‌هایی روبه‌رو هستند.

جولی در ادامه پست جدید خود بیان کرد: آنچه در آینده اتفاق می‌افتد مهم است. مردم قبل از زمستان به سرپناه نیاز دارند. کمک‌های بشردوستانه باید در مقیاس مورد نیاز به غیرنظامیان برسد. بیمارستان‌ها به تجهیزات پزشکی نیاز دارند و شرایطی که به غیرنظامیان اجازه می‌دهد خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و جوامع خود را بازسازی کنند، باید ایجاد شود. تخریب قابل مشاهده است. نیاز‌ها شناخته شده‌اند. آنچه اکنون مهم است این است که آیا آنها برآورده می‌شوند یا خیر.

تجزیه و تحلیل ماهواره‌ای سازمان ملل نشان داد که ۸۲درصد از سازه‌های غزه تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ آسیب دیده‌اند، بیش از ۲۰۰ هزار سازه آسیب دیده و تقریباً دو سوم آنها ویران شده‌اند، در حالی که بیش از ۳۷۷ هزارو۸۸۸ واحد مسکونی آسیب دیده یا ویران شده‌اند، بیش از نیمی از بیمارستان‌ها غیرفعال شده‌اند و تقریباً همه مدرسه‌ها آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

تصاویر به‌روزرسانی‌شده هفته گذشته به‌صورت آنلاین منتشر شد و بسیاری در رسانه‌های اجتماعی از میزان ویرانی ابراز شوک کردند. گوگل نگفته است که این تصاویر چه زمانی منتشر یا در دسترس قرار گرفته‌اند. این تصاویر نشان می‌دهد که کل محله‌ها به آوار و زمین‌های خالی تبدیل شده‌اند، جاده‌ها، مساجد، مدارس و سایر بنا‌های تاریخی در محاصره ویرانی گسترده قرار دارند.