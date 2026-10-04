کد خبر: 1382693
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

آنجلینا جولی هم واکنش نشان داد؛ غزه به ویرانه تبدیل شده است!

3 بازیگر مطرح هالیوودی با انتشار عکسی از قبل و بعد غزه نشان داد این‌مکان به تلی از خاک تبدیل شده است.

جوان آنلاین: آنجلینا جولی، بازیگر مشهور هالیوود و نماینده ویژه پیشین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، با انتشار مجموعه‌ای از تصاویر ماهواره‌ای «قبل و بعد» از مناطق مختلف نوار غزه، از جمله رفح، خان‌یونس و شهر غزه، بر ابعاد گسترده ویرانی این منطقه تأکید کرد.

آنجلینا جولی هم واکنش نشان داد؛ غزه به ویرانه تبدیل شده است!

جولی این تصاویر را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است. تصاویر منتشرشده با استفاده از داده‌های «گوگل ارث» وضعیت مناطقی از غزه را در سال ۲۰۲۲ و سال ۲۰۲۶ مقایسه می‌کنند و تغییرات گسترده در بافت شهری و محله‌های مسکونی را نشان می‌دهند. یکی از تصاویر نیز منطقه‌ای در نزدیکی مدرسه القادسیه در رفح را به تصویر می‌کشد.

این بازیگر آمریکایی در توضیح این تصاویر نوشت که اکنون می‌توان با مراجعه به «گوگل ارث» آنچه بر غزه گذشته است را مشاهده کرد و افزود که محله‌های کاملی به ویرانه تبدیل شده‌اند و خانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، زیرساخت‌های آب و فاضلاب و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز مردم برای زندگی آسیب دیده یا تخریب شده‌اند.

جولی همچنین به نتایج یک تحلیل ماهواره‌ای سازمان ملل متحد اشاره کرد که بر اساس آن، تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، حدود ۸۲ درصد ساختمان‌ها در نوار غزه آسیب دیده‌اند و حدود دو سوم ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز به‌طور کامل تخریب شده‌اند. 

این بازیگر در ادامه نسبت به شرایط انسانی مردم غزه با نزدیک شدن فصل زمستان هشدار داد و نوشت که حدود ۱.۹۸ میلیون نفر، معادل ۹۴ درصد جمعیت غزه، به سرپناه و اقلام ضروری نیاز دارند. او خواستار تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه، تأمین سرپناه و رساندن تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌ها شد.

جولی تأکید کرده تصاویر ماهواره‌ای می‌توانند ابعاد فیزیکی ویرانی را نشان دهند، اما قادر نیستند واقعیت زندگی خانواده‌هایی را که عزیزان خود را از دست داده‌اند یا شرایط کسانی را که در میان این ویرانی‌ها زنده مانده‌اند، به تصویر بکشند. او در پایان نوشته است: «ویرانی قابل مشاهده است و نیاز‌ها شناخته شده‌اند؛ اکنون مسئله این است که آیا این نیاز‌ها برآورده خواهند شد یا نه.» 

آنجلینا جولی پیش از این نیز در ژانویه ۲۰۲۶ از طرف مصری گذرگاه رفح بازدید کرده بود و در آنجا با نیرو‌های هلال احمر و امدادگران درباره روند انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه گفت‌و‌گو کرد.

منبع: تسنیم
برچسب ها: آنجلینا جولی ، غزه ، خان یونس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

پول حقیقی به بورس برگشت

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پدر، عشق، پسر

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

جنگ «دستور کار» در نیویورک

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

اکران خصوصی «جانشین»

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

سوگلی‌های فدراسیون!

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار