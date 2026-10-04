آنجلینا جولی هم واکنش نشان داد؛ غزه به ویرانه تبدیل شده است!

بازیگر مطرح هالیوودی با انتشار عکسی از قبل و بعد غزه نشان داد این‌مکان به تلی از خاک تبدیل شده است.

جوان آنلاین: آنجلینا جولی، بازیگر مشهور هالیوود و نماینده ویژه پیشین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، با انتشار مجموعه‌ای از تصاویر ماهواره‌ای «قبل و بعد» از مناطق مختلف نوار غزه، از جمله رفح، خان‌یونس و شهر غزه، بر ابعاد گسترده ویرانی این منطقه تأکید کرد.

جولی این تصاویر را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است. تصاویر منتشرشده با استفاده از داده‌های «گوگل ارث» وضعیت مناطقی از غزه را در سال ۲۰۲۲ و سال ۲۰۲۶ مقایسه می‌کنند و تغییرات گسترده در بافت شهری و محله‌های مسکونی را نشان می‌دهند. یکی از تصاویر نیز منطقه‌ای در نزدیکی مدرسه القادسیه در رفح را به تصویر می‌کشد.

این بازیگر آمریکایی در توضیح این تصاویر نوشت که اکنون می‌توان با مراجعه به «گوگل ارث» آنچه بر غزه گذشته است را مشاهده کرد و افزود که محله‌های کاملی به ویرانه تبدیل شده‌اند و خانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، زیرساخت‌های آب و فاضلاب و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز مردم برای زندگی آسیب دیده یا تخریب شده‌اند.

جولی همچنین به نتایج یک تحلیل ماهواره‌ای سازمان ملل متحد اشاره کرد که بر اساس آن، تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، حدود ۸۲ درصد ساختمان‌ها در نوار غزه آسیب دیده‌اند و حدود دو سوم ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز به‌طور کامل تخریب شده‌اند.

این بازیگر در ادامه نسبت به شرایط انسانی مردم غزه با نزدیک شدن فصل زمستان هشدار داد و نوشت که حدود ۱.۹۸ میلیون نفر، معادل ۹۴ درصد جمعیت غزه، به سرپناه و اقلام ضروری نیاز دارند. او خواستار تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه، تأمین سرپناه و رساندن تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌ها شد.

جولی تأکید کرده تصاویر ماهواره‌ای می‌توانند ابعاد فیزیکی ویرانی را نشان دهند، اما قادر نیستند واقعیت زندگی خانواده‌هایی را که عزیزان خود را از دست داده‌اند یا شرایط کسانی را که در میان این ویرانی‌ها زنده مانده‌اند، به تصویر بکشند. او در پایان نوشته است: «ویرانی قابل مشاهده است و نیاز‌ها شناخته شده‌اند؛ اکنون مسئله این است که آیا این نیاز‌ها برآورده خواهند شد یا نه.»

آنجلینا جولی پیش از این نیز در ژانویه ۲۰۲۶ از طرف مصری گذرگاه رفح بازدید کرده بود و در آنجا با نیرو‌های هلال احمر و امدادگران درباره روند انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه گفت‌و‌گو کرد.