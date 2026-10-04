بازداشت تفنگدار آمریکایی در ژاپن به اتهام قتل یک زن

بازداشت یک تفنگدار دریایی به اتهام قتل در اوکیناوا، اعتراض رسمی دولت ژاپن به واشنگتن را در پی داشته و بار دیگر تنش‌ها بر سر سوابق جرایم نیروهای آمریکایی در ژاپن را تشدید کرده است.

جوان آنلاین: به گزارش نیویورک تایمز، دولت ژاپن امروز در پی بازداشت یک تفنگدار دریایی آمریکایی در ارتباط با مرگ یک زن در جزیره اوکیناوا، اعتراض کم‌سابقه‌ای را علیه آمریکا مطرح کرد.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند این تفنگدار دریایی به نام دوین جی. بالارد، سرجوخه ۲۰ ساله‌ای است که در نیروی اعزامی سوم تفنگداران دریایی آمریکا در اوکیناوا خدمت می‌کند و در حال حاضر در بازداشت مقام‌های ژاپنی در ناها، مرکز استان اوکیناوا، به سر می‌برد. او متهم است که از آنا یاگی، زن ۳۹ ساله‌ ژاپنی، سرقت کرده و او را به قتل رسانده است؛ جسد این زن صبح دیروز در یک هتل در ناها پیدا شد.

به گزارش روزنامه آمریکایی، این پرونده می‌تواند نگرانی‌ها درباره حضور نظامی آمریکا در اوکیناوا، جنوبی‌ترین استان ژاپن، را بار دیگر افزایش دهد. جایی که حدود ۳۰ هزار نیروی نظامی فعال آمریکایی در آن مستقر هستند و جرایمی که نیروهای آمریکا در اوکیناوا مرتکب می‌شوند، دهه‌هاست از عوامل تنش میان واشنگتن و توکیو بوده است.

وزارت خارجه ژاپن امروز اعتراض خود را به سفارت آمریکا در توکیو ابلاغ کرد. سفارت آمریکا در پاسخ اعلام کرد که از این موضوع مطلع است و با تحقیقات در ارتباط با این پرونده همکاری خواهد کرد.

رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که بالارد صبح روز شنبه همراه با این زن وارد هتل شد.

در سال ۲۰۱۷ هم دادگاهی در اوکیناوا یک تفنگدار دریایی سابق آمریکا را پس از محکومیت به تجاوز و قتل یک زن ۲۰ ساله ژاپنی به حبس ابد محکوم کرد.

اوکیناوا با جمعیتی حدود ۱.۵ میلیون نفر، میزبان ۷۰ درصد از پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن است؛ آمریکا پس از جنگ جهانی دوم اوکیناوا را اشغال کرد و در سال ۱۹۷۲ آن را به ژاپن بازگرداند، اما همچنان پایگاه‌های نظامی خود را در این منطقه حفظ کرده است.

این منطقه به دلیل نزدیکی به چین و تایوان از اهمیت راهبردی برای آمریکا برخوردار است.