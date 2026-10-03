جوان آنلاین: بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان بعد از حدود هفت سال وقفه با عرضه آثار بیش از ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور از ۱۲ مهر ۱۴۰۵ آغاز به کار می‌کند.

ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران درباره اهداف برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب اشاره کرد: هدف اصلی خانه کتاب و ادبیات ایران اجرای کلان‌برنامه‌های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای عدالت فرهنگی است. برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب باعث شکل‌گیری اجتماعات بزرگ حول فرهنگ و کتاب، ایجاد امید، نشاط اجتماعی و فرهنگی و دسترسی بهتر به کتاب برای مردم و اهالی قلم و فرهنگ استان‌هاست.

وی توسعه عدالت فرهنگی و افزایش دسترسی مردم استان‌ها به کتاب، به‌ویژه در شهر‌های کوچک، مناطق دوردست و مناطق مرزی را از اهداف برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب عنوان کرد و گفت: افزایش آگاهی و دانش، توسعه فرهنگ کتابخوانی و تقویت اقتصاد فرهنگ محلی نیز از دیگر اهدافی است که در برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب دنبال می‌شود.

حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان گفت: برنامه‌های فرهنگی این نمایشگاه در فضای سالن فروش کتاب طراحی شده است. یک سالن اجتماعات نیز در همین مجموعه پیش‌بینی شده است. غرفه‌ای با عنوان «کتابخوان‌ترین رهبر دنیا» در نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان برپا می‌شود. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استان نیز غرفه‌های اختصاصی خواهند داشت و فعالیت‌های خود را معرفی می‌کنند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: نمایشگاه کتاب استان سیستان‌وبلوچستان پس از حدود هفت سال، از ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و سایر نهاد‌های فرهنگی استان در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر زاهدان برگزار می‌شود. هشتم مهر از پوستر این نمایشگاه نیز رونمایی شد و امیدوارم مردم استان سیستان‌وبلوچستان از ظرفیت‌های این نمایشگاه استفاده کنند و شاهد برگزاری نمایشگاهی مطلوب در استان باشیم.

وی با اشاره به بخش مجازی نمایشگاه بیست‌ودوم سیستان‌وبلوچستان گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران از سال ۱۴۰۴ بخش مجازی اختصاصی نمایشگاه‌های استانی کتاب را راه‌اندازی کرده است. این بخش به ناشران و کتاب‌فروشان همان استان اختصاص دارد و یارانه و تخفیف خرید کتاب در آن ارائه می‌شود. بخش مجازی نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان به صورت اختصاصی به کتاب‌فروشان استان اختصاص دارد. کتاب‌فروشان می‌توانند از طریق سامانه «بازار کتاب» در این بخش فعالیت کنند و از یارانه و خدمات پستی استفاده کنند. در بخش حضوری آثار بیش از ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور ارائه خواهد شد. ناشران استان نیز می‌توانند در این نمایشگاه شرکت کنند. برای ناشران و کتاب‌فروشان استانی شرایط ویژه‌ای برای حضور در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان اینکه امکان حضور فیزیکی کتاب‌فروشان استان نیز در این نمایشگاه فراهم شده است، ادامه داد: کتاب‌فروشان می‌توانند نمایندگی ناشرانی را که در بخش فروش متمرکز نمایشگاه حضور ندارند دریافت کنند و کتاب‌های آن ناشران را عرضه کنند.

حیدری با اشاره به نحوه حضور کتاب‌فروشان در بخش مجازی بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان گفت: کتاب‌فروشان از طریق سامانه «بازار کتاب» وارد بخش نمایشگاه کتاب می‌شوند و کتاب‌های خود را عرضه می‌کنند. مردم استان می‌توانند کتاب‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند و کتاب‌ها از طریق خدمات پستی به نشانی آنها ارسال می‌شود. یارانه بخش مجازی به خرید‌هایی اختصاص دارد که مبدأ فروش آنها در استان سیستان‌وبلوچستان باشد. مردم خارج از استان نیز مشمول این یارانه نخواهند بود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران درباره نحوه حضور کتاب‌فروشان در بخش حضوری نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان توضیح داد و گفت: کتاب‌فروشان استان می‌توانند با هماهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران در سامانه نمایشگاهی ثبت‌نام کنند.