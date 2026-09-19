بازار طلا و سکه امروز صعودی شد؛ حباب سکه کاهش یافت

رئیس اتحادیه طلا گفت: همزمان با رشد ۶۴ دلاری اونس جهانی طلا و افزایش نرخ ارز، بازار داخلی طلا و سکه امروز با افزایش قیمت‌ها همراه شد و حباب سکه حدود ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

جوان آنلاین: بازار طلا و سکه امروز با افزایش قیمت‌ها همراه شد؛ روندی که همزمان با رشد اونس جهانی طلا و افزایش نرخ ارز در بازار داخلی رقم خورد. در معاملات امروز، قیمت انواع طلا و سکه نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته افزایش یافت و در مقابل، حباب سکه کاهش پیدا کرد.

اونس جهانی طلا در معاملات امروز ۶۴ دلار افزایش یافت و به ۴۳۷۸ دلار رسید. در بازار داخلی نیز قیمت طلا و سکه در قطعات مختلف با افزایش همراه شد. این در حالی است که قیمت جهانی نقره برخلاف طلا کاهش یافته و در بازار داخلی نیز هر گرم نقره با افت قیمت معامله می‌شود.

حباب سکه کاهش یافت

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، با اشاره به وضعیت امروز بازار اظهار کرد: با آغاز فعالیت بازار‌های جهانی، اونس جهانی طلا با افزایش ۶۴ دلاری به ۴۳۷۸ دلار رسیده است. در بازار داخلی نیز نسبت به روز پنجشنبه افزایش نسبی قیمت‌ها را شاهد بودیم که در کنار رشد اونس جهانی و افزایش نرخ ارز، به افزایش قیمت طلا و سکه منجر شده است.

وی افزود: هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۵۸ هزار تومان افزایش نسبت به پنجشنبه، به ۲۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان رسیده است. هر گرم طلای ۲۰ عیار ۲۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، طلای ۲۱ عیار ۲۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان، طلای ۲۲ عیار ۲۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار نیز ۳۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان معامله می‌شود.

بذرافشان ادامه داد: در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش، ۲۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم با ۴ میلیون تومان افزایش، ۲۳۳ میلیون تومان قیمت خورده است.

رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران گفت: نیم‌سکه با ۲ میلیون تومان افزایش به ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش به ۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. سکه یک‌گرمی بانک مرکزی نیز با یک میلیون تومان افزایش، ۳۳ میلیون تومان معامله می‌شود.

وی درباره حباب سکه نیز اظهار کرد: حباب سکه نسبت به روز پنجشنبه حدود ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافته و در حال حاضر به حدود ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده است.

بذرافشان با اشاره به وضعیت بازار نقره نیز گفت: برخلاف افزایش قیمت اونس جهانی طلا، اونس جهانی نقره با کاهش حدود ۲ دلار و ۲۸ سنتی مواجه بوده و به ۶۲ دلار و ۲۸ سنت رسیده است. هر گرم نقره نیز در بازار داخلی ۴۸۸ هزار تومان معامله می‌شود.