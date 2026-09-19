برگزاری هفتمین اجلاس اعضای کنوانسیون تهران درباره دریای خزر بعد از سه سال

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران موسوم به COP ۷ پس از سه سال وقفه خبر داد و معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست نیز بر نیاز دریای خزر به برنامه مشترک برای مدیریت چالش‌های زیست‌محیطی تاکید کرد.

جوان آنلاین: شینا انصاری اظهار کرد: از فردا نشست‌های کارشناسی هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران با حضور نمایندگان کشور‌های ساحلی دریای خزر و نمایندگان نهاد‌های بین‌المللی در تهران آغاز می‌شود و این نشست‌ها تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و روز چهارشنبه یکم مهرماه نیز نشست عالی‌رتبه برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: حضور نمایندگان کشور‌های مختلف در تهران از روز گذشته آغاز شده است و جمهوری اسلامی ایران با فراهم کردن زمینه برگزاری این اجلاس در پایتخت، تلاش کرده است موضوعات و چالش‌های زیست‌محیطی دریای خزر در یک چارچوب منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در این نشست چهارروزه، موضوعات مهم مرتبط با حفاظت از محیط زیست دریای خزر، همکاری‌های منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و راهکار‌های تقویت همکاری میان کشور‌های ساحلی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و درباره اسناد و موضوعات مورد توافق، تصمیم‌گیری‌های لازم انجام می‌شود.

انصاری تأکید کرد: برگزاری این اجلاس در تهران، آن هم پس از سه سال وقفه، نتیجه پیگیری و تلاش جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست برای فعال نگه داشتن سازوکار‌های منطقه‌ای حفاظت از دریای خزر است و میزبانی ایران از این رویداد بین‌المللی، فرصت ارزشمندی برای طرح جدی‌تر مسائل خزر و دستیابی به همکاری‌های مؤثرتر میان کشور‌های ساحلی فراهم می‌کند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس تلاش خواهد کرد با استفاده از ظرفیت گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، موضوعات مهم و مشترک دریای خزر را با جدیت دنبال کند و زمینه را برای اتخاذ تصمیم‌های مشترک و اقدامات عملی در مسیر حفاظت از این پهنه آبی فراهم آورد.

معاون رئیس‌جمهور افزود: در پایان این نشست نیز جمع‌بندی مباحث و دیدگاه‌های کشور‌های حاضر در قالب بیانیه اجلاس ارائه خواهد شد تا مواضع و توافقات کشور‌های عضو درباره مهم‌ترین موضوعات زیست‌محیطی دریای خزر منعکس شود.

انصاری خاطرنشان کرد: برای جمهوری اسلامی ایران، دریای خزر یک میراث طبیعی مشترک و سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های امروز و آینده است و برگزاری هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران در تهران، با میزبانی ایران و پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفاظت از این پهنه آبی به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم در این باره اظهار کرد: دریای خزر یک اکوسیستم مشترک میان پنج کشور ساحلی است و بسیاری از مسائل و تغییرات آن، از جمله تغییرات تراز آب، آلودگی‌ها، وضعیت زیستگاه‌ها و منابع زنده، ماهیتی فرامرزی دارد و به همین دلیل مدیریت آن نیز نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ میان کشور‌های ساحلی است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که امروز باید با رویکردی علمی و فنی مورد توجه قرار گیرد، روند کاهش تراز آب خزر و پیامد‌های احتمالی آن است. تغییر سطح آب می‌تواند ساختار و کارکرد زیستگاه‌های ساحلی و تالابی را تحت تأثیر قرار دهد و در کنار آثار زیست‌محیطی، پیامد‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی، صیادی، گردشگری، زیرساخت‌های ساحلی و معیشت جوامع وابسته به خزر به همراه داشته باشد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای مواجهه با این روند، پیش از هر چیز به پایش منظم و مشترک، تبادل داده‌های هیدرولوژیک و اکولوژیک، تقویت مطالعات علمی و استفاده از مدل‌های پیش‌بینی نیاز داریم تا بتوانیم ابعاد و آثار تغییرات خزر را با دقت بیشتری ارزیابی و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

لاهیجان‌زاده با اشاره به اهمیت تنوع زیستی خزر گفت: حفاظت از گونه‌های شاخص و ارزشمند این اکوسیستم، از جمله فک خزری و ماهیان خاویاری، نیازمند همکاری فرامرزی است؛ چرا که زیستگاه، مسیر‌های جابه‌جایی و عوامل تهدیدکننده این گونه‌ها محدود به مرز‌های سیاسی کشور‌ها نیست. خزر زیستگاه گونه‌های منحصربه‌فردی است و فشار‌های ناشی از آلودگی، تخریب زیستگاه، بهره‌برداری و تغییرات اقلیمی می‌تواند بر وضعیت این گونه‌ها اثرگذار باشد.

وی تأکید کرد: در کنار حفاظت از تنوع زیستی، موضوع معیشت جوامع ساحلی نیز باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده خزر مورد توجه قرار گیرد. صیادی، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به منابع و زیست‌بوم خزر برای بخش‌هایی از جوامع محلی اهمیت دارد و سیاست‌های حفاظت از محیط زیست زمانی می‌تواند اثربخش باشد که همزمان با حفاظت از اکوسیستم، تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست یکی دیگر از محور‌های مهم همکاری را کنترل آلودگی‌های فرامرزی عنوان کرد و گفت: مدیریت آلودگی‌های ناشی از منابع خشکی، حوادث نفتی و فعالیت‌های مختلف در حوضه آبریز خزر، بدون همکاری کشور‌های ساحلی امکان تحقق کامل ندارد و در این زمینه باید از ظرفیت پروتکل‌ها و سازوکار‌های موجود کنوانسیون تهران استفاده بیشتری شود.

لاهیجان‌زاده افزود: استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی، مراکز علمی، نهاد‌های مالی و پروژه‌های مشترک منطقه‌ای می‌تواند به کشور‌های ساحلی کمک کند تا علاوه بر شناخت دقیق‌تر تغییرات خزر، برای حفاظت از زیستگاه‌ها، گونه‌های در معرض تهدید، کاهش آلودگی و سازگاری با تغییرات اقلیمی منابع و دانش فنی بیشتری در اختیار داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با میزبانی هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران تلاش دارد ظرفیت این سازوکار منطقه‌ای را برای گفت‌وگوی علمی و تصمیم‌گیری مشترک درباره مسائل خزر تقویت کند و امیدواریم نشست تهران بتواند زمینه را برای حرکت از بیان نگرانی‌های مشترک به سمت برنامه‌های مشخص، قابل سنجش و مبتنی بر همکاری میان پنج کشور ساحلی فراهم کند.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: آینده دریای خزر به تصمیم‌های امروز کشور‌های ساحلی وابسته است و حفاظت از این اکوسیستم مشترک، مستلزم نگاه بلندمدت، همکاری علمی و فنی، تبادل اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای اجرای اقدامات مؤثر و هماهنگ است.