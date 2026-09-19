تاسیسات حساس ریاض و شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار دادیم

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن در بیانیهای از دو عملیات موفق در عمق عربستان خبر داد.
در بیانیه نیروهای مسلح یمن که از سوی یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن قرائت شد، آمده است: در پاسخ به بهتان بزرگ که یمن، سرزمین ایمان و خرد، را به هدف قرار دادن مکه متهم میکند، و در دفاع از آن در برابر توهینهای قارون امروزی، شاخ شیطان، سعودی نجد، و در پاسخ به تجاوز مداوم دشمن جنایتکار سعودی علیه مردم عزیزمان، با استفاده از جنگندههای اف-۱۵ و تایفون که از پایگاههای هوایی خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدهاند، که تاکنون به ۷۳۲ حمله هوایی رسیده و شهدا و زخمیهایی را در میان غیرنظامیان برجای گذاشته و باعث تخریب زیرساختهای غیرنظامی شده است، و در پاسخ به تحرکات دشمن جنایتکار سعودی برای هدف قرار دادن صنعا، به سبک داعشی، از طریق تلاش برای انفجارهایی که غیرنظامیان را هدف قرار میدهد؛ نیروهای مسلح یمن دو عملیات نظامی مهم با استفاده از چندین فروند موشک بالستیک و پهپاد انجام دادند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: اولین عملیات اهداف حساسی را در ریاض، پایتخت دشمن سعودی، هدف قرار داد. دومین عملیات شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار داد. هر دو عملیات، به لطف خداوند متعال، موفقیتآمیز بودند و منجر به آتشسوزیهای گسترده در مناطق مورد اصابت شدند.
یحیی سریع اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن تاکید میکنند که تبلیغات دروغین منتشر شده توسط رسانههای دشمن سعودی مبنی بر اینکه ما غیرنظامیان را هدف قرار میدهیم، بیاساس است. هرگونه ادعایی از این دست صرفاً نتیجه رهگیریهای ناموفق پدافند دشمن سعودی است.
وی بیان کرد: نیروهای مسلح یمن همچنان به تحمیل معادلهی «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید» ادامه میدهند و مراکز تجمع مزدوران سعودی را تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره کشور عزیزمان هدف قرار میدهند.