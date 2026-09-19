جنوب لبنان زیر حملات هوایی رژیم صهیونیستی؛ نبطیه و وادی الحُجیر هدف قرار گرفتند

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی امروز مجددا نقض آتشبس کرد و مناطق وادی الحُجیر، حاریص، صربین، شهر نبطیه و منطقه النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کرد.
به گزارش النشره، منابع محلی میگویند جنگندههای رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به مناطق جنوبی لبنان، چندین نوبت مناطق وادی الحُجیر و اطراف شهرکهای حاریص و صربین را بمباران کردند.
تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره میزان خسارتهای مالی و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.
رژیم صهیونیستی این حملات را در شرایطی انجام میدهد که توافق چارچوب میان بیروت و تل آویو، بر ضرورت حفظ آرامش و جلوگیری از تشدید تنش در جنوب لبنان تأکید شده است.
با این حال، ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی، نگرانیها درباره تداوم نقض حاکمیت لبنان و شکننده بودن وضعیت امنیتی در مناطق جنوبی این کشور را افزایش داده است.