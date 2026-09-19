تداوم نقض آتش بس غزه؛ ۶ فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، در ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، امروز شنبه ۶ فلسطینی از جمله یک کودک در حملات و تیراندازی‌های نظامیان اشغالگر در مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند.

در تازه‌ترین حمله، نیرو‌های سازمان امداد و نجات غزه پیکر سوخته ۳ فلسطینی را که سوار بر یک خودروی غیرنظامی بودند، از منطقه بازار شیخ رضوان در شمال شهر غزه بیرون آوردند. این خودرو هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود.

بیمارستان شهدای الاقصی نیز اعلام کرد یک دختر فلسطینی که در پی تیراندازی نظامیان اشغالگر در منطقه‌ای در شمال اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

در شهر غزه نیز «رائد ابوعصر» در حمله رژیم صهیونیستی به خیابان «مشتهی» در محله شجاعیه در شرق این شهر به شهادت رسید و پیکر وی به بیمارستان المعمدانی منتقل شد.

در شمال نوار غزه نیز «بصیر منیر البرش»، فرزند مدیرکل وزارت بهداشت غزه، بر اثر حمله پهپاد رژیم صهیونیستی در نزدیکی مقر سازمان امداد و نجات در غرب اردوگاه جبالیا به شهادت رسید.

همزمان، نظامیان رژیم صهیونیستی طی ساعات شب و بامداد امروز با تیراندازی، گلوله‌باران توپخانه‌ای، انجام عملیات انفجاری و پرواز گسترده پهپاد‌ها به نقض آتش‌بس در مناطق مختلف نوار غزه ادامه دادند.

در یکی از این حملات، یک زن فلسطینی بر اثر اصابت گلوله در المواصی در جنوب نوار غزه زخمی شد. خودرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی نیز به تیراندازی به مناطق نزدیک محل استقرار آوارگان ادامه دادند.