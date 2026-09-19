معامله ۴۵۲ کیلوگرم شمش طلا و ۵ تن شمش نقره در بورس کالا

جوان آنلاین: بر اساس اعلام بورس کالا، بررسی روند معاملات شمش نقره در بورس کالا نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۲۷ شهریور ماه، پنج میلیون و ۱۲۲ هزار و ۸۷۵ گواهی سپرده معادل ۵ هزار و ۱۲۲ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۲ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان (۲.۵ همت) و ۲۵۴ هزار و ۵۴۹ قرارداد اختیار معامله معادل ۲۵۴ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۰ میلیارد تومان منعقد شد.

به گزارش مهر، همچنین در هفته گذشته چهار میلیون و ۵۱۷ هزار و ۴۱۶ گواهی شمش طلا معادل ۴۵۲ کیلوگرم طلا به ارزش ۱۴ همت (۱۴ هزار و ۷۲ میلیارد تومان) و ۱۰ هزار و ۷۲۶ قرارداد اختیار معامله شمش طلا معادل ۱.۱ کیلوگرم به ارزش ۱۴.۶ میلیارد تومان داد وستد شد.