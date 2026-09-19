روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه گزارش داد که احتمال دستیابی به یک توافق امنیتی با ایالات متحده، واکنش‌های متفاوتی را در گرینلند به‌دنبال داشته است.

جوان آنلاین: دفتر «مته فردریکسن» نخست‌وزیر دانمارک اعلام کرد که ایالات متحده، دانمارک و گرینلند قصد دارند طب روز‌های آتی توافقی را برای تقویت امنیت در منطقه شمالگان و اقیانوس اطلس شمالی امضا کنند.

به گزارش ایسنا، این روزنامه گزارش داد که پس از انتشار خبر این توافق در سراسر گرینلند، برخی از ساکنان این جزیره ابراز آسودگی کردند، در حالی که برخی دیگر سردرگم یا مضطرب بودند و درباره ماهیت این توافق سوال می‌کردند.

برخی از گرینلندی‌ها با ابراز خوشحالی از این اعلامیه، معتقدند این توافق برای همه طرفین سودمند خواهد بود.

«نایا ناتانسن» یکی از دو گرینلندی عضو پارلمان دانمارک گفت: «اگر این توافق نهایی شود، تمام شرایط لازم برای بازگرداندن روابط به وضعیت عادی‌تر را ایجاد خواهد کرد.»

برخی دیگر از اضطراب و تردید خود سخن گفتند و ابراز نگرانی کردند که کنترل آمریکا بر گرینلند ممکن است بیش از حد افزایش یابد.

«الن فردریکسن» معلم بازنشسته در نارساگ در جنوب گرینلند گفت: «واکنش فوری من این است که این موضوع من را عصبی و بدبین می‌کند... از نحوه مطرح کردن آن توسط ترامپ، این‌طور به نظر می‌رسد که به او انحصار کنترل بر گرینلند داده می‌شود.»

ترامپ از توافقی نامحدود با دانمارک درباره کنترل امنیتی گرینلند خبر داد. بر اساس این توافق، آمریکا بدون متحمل شدن هیچ هزینه مالی، کنترل امنیت این جزیره را در دست می‌گیرد.

پنتاگون نیز بلافاصله استقرار یک نیروی نظامی بزرگ در این جزیره را آغاز خواهد کرد.