جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه خاطر نشان کرد: ما با پاکستان روابط خوبی داریم. به عنوان دو همسایه روابط رو به رشدی در همه حوزه‌ها داشتیم. در ادامه روابط همسایگی که از دولت شهید رئیسی شروع شد قرار است گسترش دهیم.

وی افزود: سفر وزیر کشور پاکستان درباره مباحث دوجانبه است و احتمال دارد یکی دیگر از وزرا او را همراهی کند و قرار است درباره توافقات مشترک روسای جمهور ایران و پاکستان و اجرای آن رایزنی کنند.

بقائی گفت: اینکه پاکستان به عنوان طرفی که زحمات زیادی کشیده از هر فرصتی برای مساعی جمیله استفاده کند طبیعی است، اما اینکه بگوییم طرح خاصی را قرار است مطرح کند من اطلاعی ندارم.