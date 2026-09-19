جلسه سران قوا به میزبانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برگزار شد.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در این نشست، گزارشی از سفر خود به هند و دستاورد‌های حضور در هجدهمین اجلاس سران بریکس ارائه کرد.

در این گزارش، بر تشریح اهداف و نتایج این سفر از جمله تقویت چندجانبه‌گرایی، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی تأکید شد.

در ادامه این جلسه، سران قوا با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا، مقرر کردند تأمین کالا‌های اساسی و بهبود وضعیت معیشت مردم، حمایت از تولید، رفع موانع تولید و مساعدت در جهت جذب سرمایه‌گذاری مولد، در اولویت سیاست‌های کلی نظام قرار گیرد.